Девушка зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц на фото со смартфона: это может делать каждый

Джейд рассказала в тиктоке, как можно зарабатывать более 20 тысяч долларов в месяц. Она уже делает это с помощью фотографий с камеры телефона.

"Ваша неорганизованная фотосъемка может помочь вам зарабатывать тысячи и тысячи долларов пассивного дохода", – рассказала Джейд в своем видеоролике.

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Девушка зарабатывает тысячи долларов в телефоне

Студентка колледжа объяснила, как продажа собственных изображений компаниям, ищущим стоковые фотографии, помогла ей легко зарабатывать деньги.

"Компании всегда ищут такой органический контент. Даже просто фотографии с iPhone для маркетинга или рекламы", – отметила Джейд.

Она добавила, что людям, которые стремятся войти в эту индустрию, не нужна модная камера или дорогое оборудование.

Ее лайфхак поощрил многих подписчиков задуматься над этой работой:

"У меня на телефоне 167 тысяч фотографий",

"75% из 15 тысяч фотографий в моей памяти – это скриншоты. Остальные 25% – это мои собаки, которые играют",

"Мне точно нужна помощь в оплате за обучение! Я очень ценю ваши посты и попробую это сделать".

Джейд также отметила, что предпочитает использовать Shutterstock и Adobe Stock для загрузки своих фотографий, а на большинстве фотостоков размещение необработанных изображений обычно бесплатное.

В следующем видео она подробно рассказала о том, сколько денег зарабатывает на стоковых фотографиях и как подает свои работы на конкурс. Самой продаваемой фотографией Джейд является живописный пейзаж в Монтерее, штат Калифорния. За последние два года ее загрузили более 4 000 раз, что принесло более 26 000 долларов.

"Хотя это была хорошая фотография, продать ее помогли ключевые слова и теги", – призналась студентка.

Девушка тратит 20 минут на незначительное редактирование изображений, разработку стратегических ключевых слов и тегов. Ее стоковые изображения – это преимущественно фотографии из путешествий и пейзажи. Поэтому зарабатывать на стоковых фото может каждый, у кого есть смартфон.