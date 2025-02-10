4 секрета красоты, проверенные временем: этим пользовалась Клеопатра

Чтобы выглядеть потрясающе, необязательно прибегать к хирургическим или косметологическим процедурам. Достаточно использовать методы, проверенные временем.

Есть секреты красоты, известные с давних времен. Ими пользовались еще несколько веков назад, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Секреты красоты, которые нужно знать

Оливковое масло



Как улучшить состояние волос в домашних условиях / Фото Pexels

Этот продукт нужно не только употреблять в пищу. Оливковое масло полезно также для кожи и волос.

Обратите внимание! Именно оливковое масло считается качественным природным антибактериальным средством.

Зеленый чай



Какие средства помогают увлажнить кожу / Фото Pexels

Зеленый чай нужно пить регулярно. Также он полезен для наружного использования. Выбирайте косметику с экстрактом зеленого чая и наслаждайтесь качеством вашей кожи.

Интересно! Зеленый чай считают секретом красоты гейш.

Соль Мертвого моря



Стоит ли покупать косметику с солью Мертвого моря / Фото Pexels

Соль Мертвого моря, полна полезными элементами. Косметика с этим компонентом стоит дорого. Однако учитывая эффективность такой соли, такая цена оправданна.

Молочная ванна



Чем можно увлажнить кожу / Фото Pexels

Считается, что Клеопатра регулярно принимала молочные ванны. Именно благодаря этому, ее кожа была безупречной.

При этом, использовала Клеопатра именно молоко осла. Сейчас повторить эту процедуру проблематично. Гораздо эффективнее – выбрать косметику, где в составе есть молоко осла.