4 секрети краси, перевірені часом: цим користувалася Клеопатра

Аби виглядати приголомшливо, необов'язково вдаватись до хірургічних чи косметологічних процедур. Достатньо використовувати методи, перевірені часом.

Є секрети краси, відомі з давніх-давен. Ними користувались ще декілька століть тому, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

Читайте також Джинси, які не варто носити жінкам після 60 років: вони псують образ

Секрети краси, які потрібно знати

Оливкова олія



Як покращити стан волосся в домашніх умовах / Фото Pexels

Цей продукт потрібно не тільки вживати в їжу. Оливкова олія корисна також для шкіри та волосся.

Зверніть увагу! Саме оливкова олія вважається якісним природним антибактеріальним засобом.

Зелений чай



Які засоби допомагають зволожити шкіру / Фото Pexels

Зелений чай потрібно пити регулярно. Також він корисний для зовнішнього використання. Обирайте косметику з екстрактом зеленого чаю і насолоджуйтесь якістю вашої шкіри.

Цікаво! Зелений чай вважають секретом краси гейш.

Сіль Мертвого моря



Чи варто купувати косметику з сіллю Мертвого моря / Фото Pexels

Сіль Мертвого моря, сповнена корисними елементами. Косметика з цим компонентом коштує дорого. Однак, зважаючи на ефективність такої солі, така ціна виправдана.

Молочна ванна



Чим можна зволожити шкіру / Фото Pexels

Вважається, що Клеопатра регулярно приймала молочні ванни. Саме завдяки цьому, її шкіра була бездоганною.

При цьому, використовувала Клеопатра саме молоко віслюка. Зараз повторити цю процедуру проблематично. Набагато ефективніше – обрати косметику, де в складі є молоко віслюка.