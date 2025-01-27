Как в 50 лет выглядеть молодо: 8 секретов, которые уберут лишний возраст

Даже в 50 лет можно выглядеть безупречно, впрочем, здесь все зависит не только от наряда, но и многих других мелочей, на которые большинство ранее не обращали внимания.

Последствия старения уже особенно заметно ощущаются после 50 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Главред. Молодой вид может зависеть от осанки, генов, физической активности и многих других факторов.

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Чтобы создать молодежный вид, достаточно не только сделать удачную прическу и подобрать соответствующий гардероб, но и обратить внимание на несколько других важных деталей.

Брови

Подберите к типу лица идеальную форму бровей, которые будут аккуратно выглядеть и помогут придать более молодой вид.

Губы

Сухие губы в старшем возрасте часто трескаются, поэтому постарайтесь всегда поддерживать их увлажненными благодаря гигиенической помаде или блеску для губ.

Макияж

Чтобы выглядеть моложе своих лет, стоит избегать слишком яркого макияжа, поскольку он привлечет внимание к тонким линиям и морщинам.

Одежда

Женщинам после 50 лет стоит выбирать наряды к типу фигуры. Это должны быть качественные вещи с правильной посадкой.

Цвет волос

Темный цвет старит женщину и может подчеркнуть морщины на лице. А вот светлые оттенки могут компенсировать изменения пигментации кожи. Светлый оттенок лучше сочетается с седыми волосами, поэтому подкрашивать волосы часто не будет необходимости.

Руки

Ваши руки могут выдавать ваш возраст, поэтому не забывайте заботиться о коже благодаря кремам и маскам.

Шея

Не забывайте ухаживать за шеей так же как за кожей лица. Она быстро теряет эластичность, поэтому ее надо увлажнять.

Массаж лица

Ежедневно добавляйте в свой распорядок массаж лица, чтобы стимулировать кровообращение. Особое внимание уделяйте мышцам щек, чтобы поднять линию челюсти.