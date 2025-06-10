Самые красивые прически на лето 2025: они достойны вашего внимания

Летом девушки хотят освежить не только свой образ, но и заботятся о красивой прическе. В теплое время большинство из нас любят экспериментировать, поэтому на основе выходов модных блогеров, рассказываем о самых интересных прическах на летнее время.

Представленные прически одинаково подойдут для похода в офис, и вечерней прогулки с друзьями, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Именно эти несколько причесок сейчас доминируют в социальных сетях. Есть все шансы, что представленные ниже варианты, будут актуальными с нами все 3 месяца.

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Закругленные кончики

Социальные сети заполонили прически с загнутыми кончиками. Чтобы попробовать этот тренд, нужно иметь только фен и лак для волос, чтобы зафиксировать закрученную нижнюю прядь.

Челка

Этим летом челка снова остается в моде, поскольку наблюдается возвращение причесок в стиле 70-х годов. Актуальной будет челка в стиле Бардо. Длина этой челки опускается ниже бровей и имеет форму арки. Она длиннее на кончиках, чем посередине лба. Челка может густой или тонкой. Все зависит от длины и текстуры волос.

Слои в стиле 90-х

Летом в моде удлиненные волосы со слоями и объемом, которые были в моде в 90-х годах. Прическа предусматривает слои, которые обрамляют лицо и длинные пряди сзади.

Эффектный боб

В тренде стрижка боб естественной текстуры. Если у вас прямые волосы, мягкие волны, или естественные кудри от природы – стригите волосы коротко, чтобы немного освежить свой вид.

Аксессуары для волос

Летом возвращаются в моду аксессуары для волос. Это могут быть крабики в форме бабочки, или интересные шелковые резинки. Также можно закреплять волосы красивыми бантами.

Кстати! Парикмахеры рекомендуют для круглого лица стрижки, подчеркивающие участки чуть выше или ниже широкой точки лица. Какую стрижку сделать тем, у кого круглое лицо – смотрите в нашем материале.