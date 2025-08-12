Маленькое черное платье - это базовая и надежная вещь. Впрочем, настоящий стиль оно формирует только в сочетании с правильной обувью.

Именно обувь определяет, будет ли образ классическим, ярким, повседневным или гламурным, передает 24 Канал со ссылкой на InStyle.

Какая обувь подойдет к черному платью?

Низкие каблуки

Вместе с черным платьем они имеют эффектный вид / Фото By Far

Сапоги до колен

Сапоги до колен хорошо сочетаются с черным платьем / Фото Staud

Сапоги до колен с черным мини-платьем сделают ноги длиннее на вид. Не бойтесь выбрать сапоги с эффектом кожи крокодила или даже темно-шоколадные. Старый запрет смешивать черное и коричневое уже не актуален – это очень модно.

Сандалии с ремешками

Дополните образ сандалиями с ремешками / Фото Reformation

Классическое весеннее сочетание – сандалии с ремешками и легкое черное платье. Теплая погода – отличный повод показать педикюр в минималистичных сандалиях на каблуках и длинном черном платье.

Кроссовки

Кроссовки – тоже отличный спутник черного платья / Фото Revolve

Есть много причин добавить кроссовки к черному платью. Во-первых, возможно, впереди долгий день пешей ходьбы. В таком случае нет надежной обуви, чем кроссовки. Во-вторых, они добавляют образу повседневности.

Открытые слайды

Сочетание стиля и комфорта в открытых слайдах с толстой подошвой – хороший вариант / Фото Everlane

Слайды легко надевать и сочетать с черными платьями, например, сарафаном. Эти универсальные туфли напоминают стиль 90-х, который вернулся в повседневный гардероб.

Балетки

Благодаря своей нежной элегантности балетки остаются в тренде / Фото Zara

Балетки идеальны для легкого черного платья с длиной миди, добавляют нежности образу. Можно выбрать классические черные или сатиновые розовые для яркого акцента.

Классические туфли на каблуке

Остроконечные туфли на каблуке подходят ко многим случаям и стилям / Фото Sarah Flint

Выберите черные глянцевые туфли для классического образа, или яркие цветные, чтобы добавить изюминку.

Мюли

Не совсем балетки, но и достаточно комфортные для прогулок, мюли с черным летним платьем – идеальное сочетание / Фото Maguire

Открытая пятка добавляет образу легкости и веселья.

Ковбойские сапоги

Ковбойские сапоги для черного платья / Фото Net-a-Porter

Западный стиль набирает обороты. Ковбойские сапоги – универсальные, их можно сочетать с различными черными платьями. Например, вышитые сапоги и платье с объемными рукавами создадут легкий дневной образ. А стильные ковбойские сапоги с черным коротким платьем – это интересный ностальгический оттенок 90-х.

Платформенные шлепанцы

Если вы хотите стильные и одновременно удобные шлепанцы в духе 2000-х, платформа – идеальный выбор. Они прекрасно подходят к длинному черному платью, а также легко сочетаются с платьем на тонких бретелях или приталенным трикотажным.

Кружевные балетки

Кружевные балетки хорошо комбинируются с черным платьем / Фото Dear Frances

Иногда не хочется каблуков, но хочется стиля. Кружевные балетки – это современный, но простой выбор для черного платья, что подчеркнет стиль и сделает образ более выразительным.



Туфли Mary Janes

Чтобы сбалансировать темный готический стиль, наденьте Mary Janes / Фото Tony Bianco

Темное настроение туфель Mary Janes гармонирует с их забавностью, создавая модный образ. Относительно носков – выбирайте классические белые. Впрочем, можно также и яркие, с принтами или с блеском.