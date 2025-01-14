Если в определенный момент вам трудно выбрать для себя какой-то наряд для создания аутфита, тогда советуем воспользоваться советами стилистки, которая рассказала о нескольких вещах на своей инстаграм-странице пишет 24 Канал. Чтобы выглядеть стильно и без усилий, нужно лишь добавить эти вещи в свой гардероб.

Читайте также Это будет вав: Андре Тан рассказал о любимых трендах 2025 года

Голубая рубашка

Такая рубашка универсальна и всегда свежо выглядит. Несмотря на то, что белые рубашки считаются классикой, голубой цвет прекрасно разбавляет образ и позволяет создать немало интересных стилизаций на основе базовых джинсов, брюк палаццо или юбки в длине миди.

Зимой голубую рубашку можно носить с водолазкой, или усложнить с помощью жакета. Хорошо смотрится рубашка с джинсами клеш и обувью на каблуках или молочными брюками в расслабленном стиле кэжуал.



Красивые вещи, которые подходят всем девушкам / Фото Pinterest

Джинсы прямого кроя

Именно эти джинсы подходят для любого случая. Образ с рубашкой подойдет в офис, с кардиганом – на встречу с друзьями, со свитером – на прогулку, а с футболкой и жакетом – на ужин в ресторан. Также красиво смотрятся джинсы в сочетании с роскошными блузами.



Модные вещи, которые подходят всем девушкам / Фото Pinterest

Черный блейзер

Жакет является идеальной вещью для офисов или вечерних выходов. На вечер можно одеть прозрачный гольф, довершая черным пиджаком. Поверьте, этот образ будет невероятно стильным и элегантным. Для создания изысканного аутфита, сочетайте черный жакет с черными брюками для создания костюма или стилизуйте с белыми палаццо и сапогами на каблуках.



Красивые вещи, которые подходят всем девушкам / Фото Pinterest

Все эти вещи относятся к капсуле на все сезоны. Важно лишь по-разному миксовать наряды с определенной вещью, чтобы образы выглядели интересно, свежо и разнообразно.