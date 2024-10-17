Выбор наряда на Новый год имеет большое значение, пишет Lady 24. В первую очередь надо обращать внимание на хозяйку года по восточному гороскопу. Китайская культура отмечает то, что тотемному животному в начале года надо придавать особое значение, чтобы оно было благосклонно к вам.

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Согласно приметам, Зеленую Змею надо задобрить в начале года. Это означает, что нужно одеть наряды в ее любимых цветах, правильно задекорировать дом и приготовить соответствующие блюда, чтобы главное животное года помогло в осуществлении мечтаний и желаний.

Как привлечь богатство в год Змеи

Чтобы 2025 год подарил вам множество возможностей и привлек материальные блага в жизнь, важно понять, какой наряд особенно сильно любит Змея. Лучшим выбором цвета в новогоднюю ночь станет зеленый. Здесь советуем сосредоточиться больше всего на платьях из шелка, атласа или бархата, впрочем любые другие вещи в зеленом цвете тоже подойдут.

Змея благосклонна к зеленому наряду

Важно, чтобы вещь обжимала ваше тело и подчеркивала изгибы тела. Большим плюсом будет и то, что платье будет переливаться на свету. Если же удастся выбрать наряд в принт змеи, то можете сорвать куш благосклонности от хозяйки года.

Выбирайте вещи в змеиный принт

Кроме главного цвета и принта, стоит сосредоточить внимание на платьях в золотом и серебристом цвете. Эти оттенки в новогоднюю ночь всегда пользуются популярностью и способны привлечь в вашу жизнь средства. Змея не любит много пайеток, блесток и карнавальных образов, но небольшие камешки и бахрома как элемент декорирования – вполне может присутствовать.

Украшения играют важную роль в любом образе, а на Новый год – особенно. Довершайте платья роскошными серьгами, колье или браслетами, которые будут блестеть на свету.

Красивый наряд на Новый год 2025

Образ, который может привлечь богатство

Роскошный наряд на Новый год 2025

Аутфит, который может привлечь богатство

Изысканный образ на Новый год

Блестящий наряд привлечет материальный успех

Помните, что единственное чего надо избегать в новогоднюю ночь – это темных цветов, поэтому от черных платьев, костюмов или комбинезонов стоит отказаться. Астрологи говорят, что эти вещи привлекают в жизнь негативные моменты.