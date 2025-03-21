5 вещей, которые старят женщин: выбросьте, чтобы не выглядеть старыми
- Рекомендуется избегать блуз с декоративными элементами, трикотажных вещей, бесформенных блейзеров, скинни джинсов и футболок с рисунками, чтобы не выглядеть старше.
- Следует отдавать предпочтение классическим рубашкам, трендовым шелковым изделиям и более современной одежде.
Есть определенные вещи, от которых надо отказаться, поскольку они добавляют женщинам возраста. Неудачно подобранная одежда визуально делает на несколько лет старше, поэтому нужно знать об отдельных элементах, которых лучше избегать в своем образе.
Женщина в любом возрасте хочет выглядеть привлекательно, пишет 24 Канал. Чтобы всегда выглядеть фантастически, надо без всяких колебаний избавляться от наряда, который уже отжил свое.
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Блузы странных принтов
Всевозможные блузы с цветами, бабочками или другими декоративными элементами – это уже пережиток прошлого. Сейчас стоит делать ставку на классическую рубашку в белом или голубом цвете, или одевать трендовое шелковое изделие.
Трикотаж
Для тех, кто хочет выглядеть моложе, стоит избавиться из гардероба трикотажных вещей. Облегающие платья подчеркивают каждый изгиб и недостаток, поэтому их лучше убрать из своего гардероба.
Бесформенные блейзеры
Жакеты, которые не держат формы выглядят несколько устарело и точно придадут вам лишнего возраста. Именно поэтому от таких изделий надо избавиться, если не хотите выглядеть странно и несовременно.
Бесформенные блейзеры добавляют возраста / Фото Pexels
Скинни
Несмотря на разговоры о возвращении в моду джинсов скинни, этого до сих пор не произошло. Большинство моделей этого фасона все устаревшие, поэтому молодой девушке такие джинсы точно добавят возраста.
Футболки с рисунками
Изделия со всевозможными рисунками подходят для детей, а вот женщину такие футболки могут только старить. Лучше не носить никаких футболок с животными, поскольку это не совсем уместный выбор во взрослом возрасте.