Однако какая из популярных нот звучит дороже всего? Об этой яркой и роскошной составляющей духов, рассказываем далее.

К теме Нежные и яркие: 5 ароматов, которые прекрасно подойдут молодым девушкам

Какая нота в парфюмерии звучит дороже всего

Ультрапопулярное дополнение, которое имеет едва ли не самый дорогой акцент в парфюмерии, – это жасмин. Наряду с розой он считается фундаментальным камнем парфюмерии. Другими словами, его можно встретить почти в каждом флаконе духов.

Однако это не делает его банальным и предсказуемым. Как оказалось, существует более 200 видов жасмина, поэтому роскошь, которую он добавляет духам, часто является уникальной.

Жасмин обычно используется как верхняя или средняя нота в духах, что создает сильное начальное впечатление и общий характер аромата,

– говорит парфюмер Винс Спиннато.

Эксперт замечает, что обычно, в зависимости от нот, с которыми он сочетается, жасмин может мгновенно трансформироваться как в свежий аромат, так и в восточный, однако чаще всего он звучит роскошно и дорого.

Какие духи с жасмином выбрать

Поскольку жасмин является довольно популярной нотой, то и духов с ним существует множество. Вот несколько лучших из них:

Le Labo Jasmin 17 Eau de Parfum

Это современный цветочный аромат, который оценят все фанаты жасмина. Он мягкий, сладковато-цветочный, очень легкий, но достаточно насыщенный, так что не оставит без внимания.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Byredo Inflorescence Eau de Parfum

Этот парфюм – настоящий букет цветов, который содержит свежий жасмин в основе и другие более легкие ноты, как лепестки роз и розовая фрезия. По словам бренда, аромат был создан как праздник первых весенних цветов, с чем невозможно поспорить.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Frédéric Malle Le Parfum de Therese

Это один из лучших жасминовых парфюмов. Созданный в 1950-х годах легендарным парфюмером Эдмондом Рудницким, он долгое время держался в тайне.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Это и не удивительно, ведь такие дополнительные ноты, как дыня, огурец и чернослив, делают этот аромат жасмина абсолютно уникальным.