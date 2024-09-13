Прически, которые считаются уже устаревшими могут вас только старить, поэтому лучше их обходить, чтобы не выглядело, как будто вы застряли в прошлом, пишет Lady 24.

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Прямая челка

Когда-то прямую челку носили многие девушки, однако в современном мире она только добавит вам лишних лет. Если хотите освежить образ, то лучше использовать в своем образе современные интерпретации челок, которые открывают лоб и не выглядят такими устаревшими.



Прически, которые уже вышли из моды / Фото Pinterest

Выбритый висок

Выбритые виски или затылки когда-то были некой определенной демонстрацией характера своей обладательницы. Эту прическу носили дерзкие девушки, которые таким образом выражали собственный стиль. Однако такая прическа выглядит совсем не женственно и делает черты лица грубыми. Сейчас выбритые виски можно заметить крайне редко, потому что такая прическа является абсолютным антитрендом.



Прически, которые уже вышли из моды / Фото Pinterest

Яркое окрашивание

Ранее для того, чтобы выделиться из толпы, девушки красили концы волос или пряди яркими цветами. Сейчас такая тенденция уже вышла из моды, поэтому лучше красьте волосы в нейтральные и классические тона без добавления акцентирующих цветов.



Прически, которые уже вышли из моды / Фото Pinterest

Существует мнение, что от прически человека зависит его внутреннее состояние, настроение и даже уверенность, поэтому советуем отказываться от определенных стрижек и окрашиваний, которые уже вышли из моды. Лучше найдите для себя актуальную прическу, которая вас освежит.