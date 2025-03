Короткая стрижка, которую совсем не нужно укладывать: она будет хитом этого сезона

Многие боятся делать короткую стрижку, потому что придется заморачиваться с укладкой. Это распространенный миф. Есть такие стрижки, которые совсем не требуют укладывания.

Стрижка Puffy Bob – настоящий хит этого сезона. Многие модницы уже успели его оценить и полюбить, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какую стрижку стоит сделать в 2025 году

Боб это легендарная стрижка, которая совсем не выходит из моды. Она может выглядеть совершенно по-разному, благодаря правильной укладке.

Вариант Puffy Bob понравится тем, кто хочет иметь стильный вид и, при этом, не заморачиваться.

Обратите внимание! В тренде сейчас "прически без укладки". То есть, такие волосы имеют естественный слегка растрепанный вид.

Оценила этот тренд известная поп-исполнительница Грейси Абрамс. Во время своего тура The Secret Of Us она опубликовала фото с такой прической в своем инстаграме.

Особенно хорошо смотрится Puffy Bob на волосах, что вьются. Создать такие волны можно и самостоятельно, заплетя косички на ночь.