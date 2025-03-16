Такое название этот вид маникюра получил не просто так. Дело в том, что это цвет французского десерта – бланманже, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр в тренде в 2025 году

Цвет этих ногтей прекрасно подходит под все сезоны. К тому же это идеальный вариант маникюра для тех, кому нужно соблюдать дресс-код.

Этот аристократический молочный оттенок прекрасно смотрится на ногтях разной длины и формы.

Такой вариант маникюра попробовали совершенно разные звезды. В частности, с этим цветом ногтей уже появлялась актриса Синди Суинни.

Отметилась любовью к таким оттенкам и модель Лили Роуз-Депп. В последнее время она все чаще появляется на различных мероприятиях с нюдовыми короткими ногтями.

Справка: Бланманже – французский десерт, который готовится на основе сливок или миндального молока.