Стрижка, которая станет хитом этой весны: такую прическу выбирает Милли Бобби Браун

Стрижка боб уже давно стала классикой. Это и неудивительно, ведь такая прическа не только красивая, но и удобная, а также невероятно практичная.

Боб прекрасно подходит под разные типы лица. К тому же его очень легко укладывать, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какую стрижку сделала актриса Милли Бобби Браун

Этой весной актриса Милли Бобби Браун решила довольно радикально изменить имидж. Она выбрала для себя именно классический боб – до уровня подбородка.

Благодаря правильной укладке и цвету, эта прическа выглядит очень стильно и необычно. Некоторые уже сравнивают новый вид Милли с образами Мадонны в ранние годы.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Стоит отметить и то, что укладка актрисы воспроизводит современную трендовую тенденцию на легкую небрежность.

Интересно! В честь новой стрижки звезды уже появилась новая скороговорка в TikTok. Она так и называется "Милли Бобби Боб".