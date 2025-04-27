Звезда сериала "Сплетница" надела вышиванку украинского бренда

Та самая Лили ван дер Вудсен, в реальности актриса Келли Разерфорд, надела вышиванку от украинского бренда. Фото в этой рубашке звезда опубликовала в инстаграм.

Келли Разерфорд известна не только благодаря ее актерской карьере. Она уже много лет считается настоящей иконой стиля, пишет 24 Канал.

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Какую вышиванку надела Келли Разерфорд

Недавно Келли Разерфорд надела вышиванку от украинского бренда Etnodim. Актриса выбрала довольно сдержанный вариант рубашки.

Для отдыха в Италии Келли выбрала вышиванку с орнаментом присущим Полтавщине. Название этой рубашки – Poltavska.

Фасон этой вышиванки очень интересный: на объемных рукавах сделана сетка из ромбов. В каждый из этих секторов вписано деревце. Изюминку этой вышиванке добавляет завязка на шее сзади.

Обратите внимание! Эту вышиванку можно приобрести и сейчас. Она стоит – 10 280 гривен на сайте бренда.