Укр Рус
Lady Тренды сезона Брюки палаццо из 1970-х годов возвращаются в моду: они станут хитом сезона
25 марта, 18:14
2

Брюки палаццо из 1970-х годов возвращаются в моду: они станут хитом сезона

Юлия Турелык
Основні тези
  • Брюки палаццо из 1970-х годов возвращаются в моду в этом сезоне благодаря своему мягкому крою и широким штанинам.
  • Они легко сочетаются с различными стилями и создают роскошный аутфит, подходя для повседневного и офисного стиля.
  • Палаццо можно комбинировать с блузами, рубашками и обувью на каблуках для создания элегантных и комфортных образов.

Уже в этом сезоне в моду возвращаются брюки-палаццо, которые были актуальными еще в 1970-х годах. Мягкий крой и широкие штанины делают их идеальным выбором для теплых дней. Спустя десятилетия мода снова возвращается на достаточно широкие брюки палаццо.

Брюки прекрасно впишутся в повседневный стиль и хорошо подойдут к различным ситуациям, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Мода из прошлого снова станет актуальной в достаточно простой и красивый способ.

Смотрите также Какую одежду купить весной: 5 лучших вещей из базового гардероба

Палаццо с завышенной талией + блуза

Брюки имеют высокую посадку, легкую ткань и прекрасно стилизуются с блузами и обувью на каблуках. Сочетание брюк и блузы имеет женственный и утонченный образ.


Красивые брюки палаццо 2025 года / Фото Vogue

Льняные палаццо + рубашка

В центре внимания в весеннюю пору оказываются натуральные ткани. Очень красиво смотрится сочетание светлых брюк со светлой рубашкой, а в паре с сандалиями эти вещи создадут комфортный и легкий образ для жаркого дня.


Стильные брюки палаццо 2025 года / Фото Vogue

Джинсовые палаццо + обувь на каблуках

Монохромный денимовый образ снова в моде, поэтому советуем джинсовые палаццо сочетать с рубашкой того же материала и обувью на каблуках. Такой вариант подойдет для дневной или вечерней прогулки.


Красивые брюки палаццо 2025 года / Фото Vogue

Свободные брюки палаццо являются отличным вариантом для прогулок, а носить их можно с любым верхом или обувью. На модной арене такие брюки не являются новинкой, поэтому их можно будет достаточно легко ввести в свой гардероб. Благодаря таким брюкам можно создать роскошный аутфит с минимальным количеством усилий.

Широкие брюки прекрасно подходят не только для деловых или офисных образов, но и для красивых городских стилизаций. Сочетайте такие брюки со всем – лонгсливами, рубашками, жакетами, майками, топами и тому подобное. Чтобы выглядеть довольно стильно и модно – выбирайте штанину до земли, которая визуально вытянет ваш силуэт и сделает стройнее.