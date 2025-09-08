Эти брюки – самая модная альтернатива джинсам этой осенью
- Коричневые брюки, вдохновленные показами Miu Miu, Hermès и Issey Miyake, становятся популярной альтернативой джинсам этой осенью.
- Брюки в теплых оттенках, таких как "Mocha Mousse", идеально подходят для осенних образов, используя материалы как замша, кожа и шерсть.
Этой осенью теплые оттенки доминируют на подиумах и в гардеробах, а коричневые брюки становятся заметной вещью в коллекциях 2025/2026. Модные эксперты выделяют эти универсальные брюки как ключевой элемент будущих трендов.
Не зря Pantone объявил цветом года "Mocha Mousse" – насыщенный и привлекательный оттенок коричневого. К тому же это брюки в таком цвете еще и стильная альтернатива традиционному дениму, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Читайте также Главный must-have этого сезона: как носить трендовую спортивную куртку – не только с брюками
Какие коричневые брюки сейчас в тренде?
В модной индустрии наблюдается значительный рост популярности коричневых брюк, вдохновленных показами таких известных дизайнеров, как Miu Miu, Hermès и Issey Miyake. Среди разнообразных оттенков, фасонов и текстур особую популярность имеют широкие брюки глубоких шоколадных оттенков.
Трендовая модель коричневых брюк от Miu Miu / Фото Miu Miu
Этой осенью ряд "аппетитных" оттенков, среди которых ириски, каштан и капучино, создают волны из таких материалов, как замша, кожа, шерсть и хлопковые смеси. Кроме того, коричневые джинсы заняли свое место в джинсовых трендах сезона.
Коричневые джинсы тоже в моде / Фото Pinterest
От джинсов насыщенного шоколадного цвета до спортивных штанов ирискового оттенка – коричневые вещи являются основой для создания стильных осенних луков.
Какая модель джинсов в тренде 2025 года?
После периода, когда доминировали мешковатые джинсы, тенденция снова изменилась, и потребители теперь тяготеют к более узким фасонам. Это идеальный момент, чтобы пополнить свой гардероб новой парой джинсов, которые сочетают стиль и комфорт, обеспечивая свободу движений и оставаясь при этом в тренде.
Именно такую модель продемонстрировала актриса Дакота Джонсон. Голливудская звезда уже давно является поклонницей джинсов-сигарет, ее постоянно замечают в них в разное время года и в разных местах – от шумных улиц Нью-Йорка до солнечных тротуаров Лос-Анджелеса.
Частые вопросы
Какой оттенок Pantone выбрал цветом года?
Pantone объявил цветом года "Mocha Mousse" из-за его насыщенности и привлекательности – этот оттенок коричневого является стильным и популярным выбором.
Какие модели коричневых брюк сейчас в тренде?
В тренде коричневые брюки вдохновленные показами известных дизайнеров, таких как Miu Miu, Hermès и Issey Miyake – особенно популярны широкие брюки глубоких шоколадных оттенков.