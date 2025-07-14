Выбираем брюки на летнее время: 3 лучших варианта

Большинство из нас делают летом ставку на юбки и шорты, впрочем, порой хочется завершить образ брюками. Для того, чтобы вам было в них комфортно, предлагаем сделать ставку на легкие фасоны, которые уже получили популярность среди многих девушек.

Правильно подобранная ткань, модель и фасон, сделают брюки неотъемлемой частью летнего гардероба, пишет 24 Канал. Жарких дней бывает немало, но после дождя на улице становится немножко прохладнее, поэтому брюки станут лучшей альтернативой плотным джинсам.

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Выбранные нами низы являются легкими и не обременят движений, тем более они удачно сочетаются с разнообразным верхом и обувью.

Льняные брюки

В летнее время брюки из льна является лучшим вариантом. Они прекрасно сочетаются с абсолютно разными вещами. Выбирайте для себя широкую штанину, которая обеспечит максимальный комфорт.



Идеальные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Пижамные брюки

Эта модель брюк становится идеальной летней униформой. Не все еще добавили в свой гардероб эту вещь, впрочем пижамные штаны не выходят с модных радаров несколько лет подряд. Лучше всего брюки сочетаются с расслабленными футболками, рубашками, сандалиями и вьетнамками.



Модные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Шелковые брюки

Брюки из шелка свободного кроя в молочном и черном цвете – самая желанная вещь на летнее время. Они легко сочетаются с различной обувью, поэтому подойдут для вечерних и дневных образов. Струящийся шелк одинаково красиво смотрится с босоножками на каблуках и ретро-кроссовками.



Идеальные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Все варианты брюк прекрасно стилизуются с рубашками той же ткани, образуя вместе монохромный образ. Такой костюм выглядит гораздо эффектнее и дороже. К слову, недавно мы рассказали, чем заменить джинсы в жаркую пору.