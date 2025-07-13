Несмотря на то, что тренды ежегодно меняются, популярными все равно остаются некоторые базовые летние вещи, без которых сложно представить свой образ, пишет 24 Канал. Эти вещи не сдают позиций уже годами и стали неотъемлемой одеждой на теплое время года, поэтому советуем обратить на них внимание.

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Брюки белого цвета

Именно в летнее время белые брюки становятся самыми популярными. Они хорошо сочетаются с базовыми футболками, майками, топами, рубашками и любой обувью.

Белая или голубая рубашка

Рубашка на несколько размеров больше является идеальным дополнением к образам. Эта универсальная вещь сможет подчеркнуть верхнюю одежду и добавить аутфиту определенного стилистического окраса.

Шорты

Ни одно лето невозможно представить без шортов, поэтому советуем обращать внимание на бермуды свободного кроя и шорты из костюмной или денимовой ткани. Сочетайте их с кроссовками, балетками, сандалиями и босоножками.

Соломенная сумка

Каждое лето на модной арене появляются соломенные сумки. Аксессуар прекрасно сочетается с расслабленными легкими платьями, свободными топами, шелковыми юбками и купальниками. Эта сумка – идеальный выбор для пляжа и городских прогулок.

Льняное платье

Платье из льна – настоящий спаситель на жаркое время года. В моде минималистичные и лаконичные платья на бретельках, которые позволяют комфортно себя чувствовать.

Чтобы завершить летнюю капсулу, рекомендуем добавить футболки и майки в базовых цветах, различные фасоны юбок и платьев, которые охотно можно носить в летнее время.