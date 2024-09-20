Запретные цвета осени: какую одежду не нужно носить в этом сезоне

Каждый год дизайнеры определяют цвета, которые будут в моде ближайших несколько сезонов. Fashion-индустрия постоянно предлагает какие-то новинки, которые касаются не только одежды, но и оттенков. Некоторые из них со временем становятся устаревшими, поэтому советуем от них избавиться.

Понятие запрещенных цветов довольно субъективное и зависит от личных предпочтений или модных тенденций, пишет Lady 24. Однако есть несколько цветов, которые абсолютно не подходят к осеннему гардеробу, поскольку способны сделать образ антитрендовым.

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Неоновый цвет

В осенней палитре цветов этот оттенок может стать агрессивным, поскольку он очень едкий и не будет сочетаться ни с какими вещами на холодное время. И даже летом стилисты не советуют выбирать так наряды, поскольку неон длительное время считается антитрендом.



Запрещенные цвета осени 2024 / Фото Pinterest

Фуксия

Этот яркий оттенок не является довольно популярным цветом, поэтому лучше на него поставить табу. Если захотите добавить что-то в похожем оттенке, то надевайте розовый наряд, а вот от фуксии надо отказаться.



Запрещенные цвета осени 2024 / Фото Pinterest

Фиолетовый

Цвет не является антитрендовым, но не совсем подходит для осеннего периода. Он привлечет много внимания, но не предоставит никаких преимуществ. Этот цвет не фигурировал в списках трендовых цветов на этот сезон, поэтому его следует избегать. Сейчас фиолетовый – не ко времени.



Запрещенные цвета осени 2024 / Фото Pinterest

Бирюзовый

Цвет морской волны был в определенное время популярным, впрочем пока он не фигурировал в коллекциях модных брендов. Не добавляйте его в свои гардеробы, а лучше сделайте лучше ставку на базовые и классические цвета.



Запрещенные цвета осени 2024 / Фото Pinterest

В этом сезоне в моде будут преобладать коричневые, темно-синие и черные цвета, которые всегда остаются мастхэвом в осеннюю пору. Впрочем даже в пасмурную погоду из моды не выйдет солнечный и голубой цвет.