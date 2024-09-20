Поняття заборонених кольорів доволі суб’єктивне і залежить від особистих переваг чи модних тенденцій, пише Lady 24. Однак є кілька кольорів, які абсолютно не пасують до осіннього гардероба, оскільки здатні зробити образ антитрендовим.

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Неоновий колір

В осінній палітрі кольорів цей відтінок може стати агресивним, оскільки він дуже їдкий та не буде поєднувати з жодними речима на холодну пору. Та навіть влітку стилісти не радять обирати так вбрання, оскільки неон тривалий час вважається антитрендом.



Заборонені кольори осені 2024 / Фото Pinterest

Фуксія

Цей яскравий відтінок не є доволі популярним кольором, тому краще на нього поставити табу. Якщо захочете додати щось у схожому відтінку, то одягайте рожеве вбрання, а от від фуксії треба відмовитися.



Заборонені кольори осені 2024 / Фото Pinterest

Фіолетовий

Колір не є антитрендовим, але не зовсім підходить для осіннього періоду. Він приверне багато уваги, але не надасть жодних переваг. Цей колір не фігурував у списках трендових кольорів на цей сезон, тому його варто уникати. Наразі фіолетовий – не на часі.



Заборонені кольори осені 2024 / Фото Pinterest

Бірюзовий

Колір морської хвилі був у певний час популярним, втім наразі він не фігурував у колекціях модних брендів. Не додавайте його у свої гардероби, а краще зробіть краще ставку на базові та класичні кольори.



Заборонені кольори осені 2024 / Фото Pinterest

Цього сезону в моді переважатимуть коричневі, темно-сині та чорні кольори, які завжди залишаються мастхевом в осінню пору. Втім навіть в похмуру погоду з моди не вийде сонячний та блакитний колір.