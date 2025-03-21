Цвета одежды, которые подходят блондинкам: 6 лучших оттенков

Чтобы образы блондинок были свежими и интересными, им нужно обращать внимание не только на трендовые вещи, но и присматриваться к цветам одежды, которые освежат. Есть определенная подборка вещей, которые идеально подходят для девушек со светлым цветом волос.

Стилисты уже давно определили несколько цветов, которые идеально подходят блондинкам, поэтому все представительницы светлых локонов, могут присматриваться к вещам, которые стоит добавить в свой гардероб, пишет 24 Канал.

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Красный

Девушкам с белым, золотистым или пшеничным тоном волос рекомендуется выбирать для себя вещи красного цвета. Он прекрасно подходит к светлым оттенкам волос. Также стилисты советуют присматриваться к бордовому или гранатовому цвету.

Голубой

Прекрасно подчеркивают светлые волосы и красоту девушек блондинок голубые оттенки. Стилисты рекомендуют одевать нежно-голубые рубашки, свитшоты, футболки, майки и тому подобное. А если у вас еще и голубые глаза, то это может стать мастхэвом в гардеробе.

Розовый

Блондинкам очень подходит розовый цвет, поэтому не стоит от него отказываться. Выбирайте на весенне-летнюю пору розовые платья, кардиганы, костюмы, обувь или сумки, которые прекрасно дополнят белокурые волосы.

Черный

Универсальный черный цвет является базовым, поэтому подходит всем, однако именно блондинкам он подходит лучше, потому что создает со светлыми волосами замечательный контраст.

Белый

Белоснежные оттенки подойдут всем девушкам, которые имеют светлые волосы. В белых вещах блондинки имеют все шансы выглядеть красиво и эффектно.

Серый

Абсолютно всем блондинкам подходит серый цвет. Стилисты определили, что он выглядит дорого, а каждая женщина будет в таком наряде выглядеть роскошно. Создайте в сером монохромный образ, который будет иметь безупречный вид.

Эксперты не советуют блондинкам носить вещи в нюдовых тонах, потому что они могут сильно сливаться со светлым цветом волос. Также стоит отказаться от резких неоновых оттенков и яркого оранжевого цвета.