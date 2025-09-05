Поход в офис каждое утро сопровождается примеркой вещей для создания лучшего образа. А дополнить красивый офисный аутфит можно благодаря парфюмам, которые вкусно пахнут.

Резкие ароматы – худшее, что может быть для офиса, поэтому от них лучше отказаться в пользу аппетитного запаха, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Если вы постоянно ходите в офис, то стоит подумать о коллегах и выбрать для себя парфюм, который не будет слишком резким и сладким. Лучше всего опираться на нейтральный запах. Для тех, кто после работы собирается на прогулку, или свидание, рекомендуем выбрать один из 5 лучших ароматов.

Какие духи выбрать в офис?

Chanel Chance Eau Fraîche Eau de Parfum

Этот аромат является одним из лучших для офисных будней. Парфюм наполнен нотками цитрусовых, тикового дерева и жасмина. После нанесения аромата остается свежий и чистый шлейф.



Лучшие ароматы для офиса / Фото Pinterest

Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette

Парфюм наполнен цветочными оттенками, а запах янтаря добавляет свежести. По словам многих, именно этот аромат является стильной офисной классикой.



Лучшие ароматы для офиса / Фото Pinterest

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt

Аромат идеально подойдет для тех женщин, которые любят свежие морские запахи с частичкой роскоши. С этим парфюмом вы гарантированно получите комплименты от коллег.



Лучшие ароматы для офиса / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

Многие женщины влюбляются в аромат с первого вдоха. Запах сочетает в себе сладость и пряность и имеет ярко выраженный цветочный акцент, который дорого пахнет. Парфюм прекрасно раскрывается на коже, поэтому хорошо подходит для офиса или вечерних будней.



Лучшие ароматы для офиса / Фото Pinterest

Giorgio Armani Si Intense Eau de Parfum

Этот парфюм является лучшим ароматом всех времен. Он имеет сладкий запах с пряно-ванильным шлейфом, который дополняет янтарный запах.



Лучшие ароматы для офиса / Фото Pinterest

