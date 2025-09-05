Похід до офісу щоранку супроводжується приміркою речей задля створення найкращого образу. А доповнити красивий офісний аутфіт можна завдяки парфумам, які смачно пахнуть.

Різкі аромати – найгірше, що може бути для офісу, тому від них краще відмовитися на користь апетитного запаху, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media.

Якщо ви постійно ходите в офіс, то варто подумати про колег та обрати для себе парфум, який не буде надто різким та солодким. Найкраще опиратися на нейтральний запах. Для тих, хто після роботи збирається на прогулянку, чи побачення, рекомендуємо обрати один з 5 найкращих ароматів.

Які парфуми обрати в офіс?

Chanel Chance Eau Fraîche Eau de Parfum

Цей аромат є одним з найкращих для офісних буднів. Парфум наповнений нотками цитрусових, тикового дерева та жасмину. Після нанесення аромату залишається свіжий та чистий шлейф.



Narciso Rodriguez For Her Eau de Toilette

Парфум наповнений квітковими відтінками, а запах бурштину додає свіжості. За словами багатьох, саме цей аромат є стильною офісною класикою.



Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt

Аромат ідеально підійде для тих жінок, які люблять свіжі морські запахи з частинкою розкоші. З цим парфумом ви гарантовано отримаєте компліменти від колег.



Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

Багато жінок закохуються в аромат з першого вдиху. Запах поєднує в собі солодкість та пряність та має яскраво виражений квітковий акцент, який дорого пахне. Парфум чудово розкривається на шкірі, тому добре підходить для офісу чи вечірніх буднів.



Giorgio Armani Si Intense Eau de Parfum

Цей парфум є найкращим ароматом всіх часів. Він має солодкий запах з пряно-ванільним шлейфом, який доповнює бурштиновий запах.



