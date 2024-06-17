От страстных до нежных: какие духи были бы у персонажей "Бриджертонов" в реальной жизни

"Бриджертоны" покоряют зрителей всего мира своей эстетикой и невероятно харизматичными и неординарными персонажами. Восхищение героями побуждает некоторых даже пофантазировать, в частности представить, какие духи носили бы ключевые действующие лица истории.

Подборкой ароматов, которые подходили бы персонажам "Бриджертонов" в инстаграм поделился профиль @lendlease.perfumes. Какой аромат выбрал бы ваш любимый герой в реальной жизни, рассказываем далее.

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Пенелопа Фезерингтон – Canymede Extrait, Marc-Antoine Barrois

Это восточный аромат пряностей в сочетании с мандарином, что может удачно подчеркнуть загадочность и таинственность Пенелопы.

Вайолет Бриджертон – Blanche, Byredo

Альдегидный аромат цветения апельсина с пионом и фиалкой сможет в совершенстве отразить мудрость и красоту Вайолет.

Дафна Бриджертон – Good girl gone bad extreme, Kilian

Этот насыщенный цветочный парфюм с нотами индийского и египетского жасмина невероятно подчеркивает женственность и естественную красоту Дафны.

Энтони Бриджертон – Smoking hot, Kilian

Аромат дымной корицы и табака с томами ванили идеально подойдет к мужественности и статусу Энтони.

Какие духи имели бы персонажи "Бриджертонов": смотрите фото

Королева Шарлотта – African leather, Nemo

Роскошный кожаный аромат с нотами шафрана и кардамона удачно дополнит величественность и статус Шарлотты.

Король Георг III – B683, Marc-Antoine Barrois

Древесный аромат с нотой пряности и жгучего красного перца – выбор, подходящий Георгу и подчеркивающий его статус, страсть и внутреннюю силу.

Леди Денбери – Playing with the devil, Kilian

Цветочно-восточный парфюм с нотами розы и жасмина дополнит ее характер и целеустремленность.

Бенедикт Бриджертон – The hedonist, Ex Nihilo

Древесный парфюм с нотами кедра, бергамота и имбиря, который показывает его легкость и непринужденность.

Кейт Шарма – Vanilla Sex, Tom Ford

Аромат восточной ванили в сочетании с горьким миндалем – совершенное отражение ее женственности и страстности.