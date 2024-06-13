Лучшие парфюмерные тренды 2024: на какие ноты обратить внимания

Парфюмерная индустрия не является исключением среди других модных отраслей и также имеет свои тренды.

Какие ароматы особенно популярны в 2024 году, по мнению Ивана Жаклина, эксперта по ароматам, рассказываем далее.

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Сахар и специи

Ароматы для гурманов будут продолжать становиться популярными, поскольку любители парфюмерии всегда ищут тепла, комфорта и чего-то, что ощущается уютным,

– говорит Жаклин.

По его словам, ванильные ароматы, ласкают кожу и звучат так, будто вы окутываете свое тело одеялом, в центре внимания.

Типичный аромат ванили прекрасно пахнет сладким печеньем и пирожными. Однако возвышение ванильных нот в 2023 году привело к тому, что сейчас такие духи, пропитывают дымным бурбоном и пряностями, покалывающие в носу, быстро раскрываются в начальных нотах и превращается в жаркую гурманскую смесь,

– делится парфюмер.

Пример аромата – MUGLER Angel Elixir: смотрите фото

Табак

Табак – это еще один центральный акцент трендовой парфюмерии. Да, он вредит здоровью, но табак также оживляет ароматы, когда его дымную, туманную сущность сочетают со сливочными или сладкими нотами.

Пример аромата – Guerlain Tobacco Honey: смотрите фото

Экзотические фрукты

Пусть это будет спелый ананас, ягоды или другие фрукты – экзотика в этом году в тренде.

Свежие и цитрусовые ароматы всегда лучший выбор во время повышения температуры,

– делится Жаклин.

Он добавляет, что эти аппетитные сочетания наполнены бодрящим ароматом, ярко сочетаются с оттенками мускуса.

Пример аромата – Creed Carmina: смотрите фото

Вторая кожа

Легкие и воздушные, тонкие, но все же удивительные, эти ароматы касаются кожи мягким запахом, который не слишком выразительный, но ощутимый.

Пример аромата – By Rosie Jane Leila Lou: смотрите фото

Такие духи улучшают химию тела, открывая нежный природный аромат.