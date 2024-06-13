Які аромати особливо популярні у 2024 році, на думку Івана Жакліна, експерта з ароматів, розповідаємо далі.
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Цукор і спеції
Аромати для гурманів будуть продовжувати ставати популярними, оскільки любителі парфумерії завжди шукають тепла, комфорту та чогось, що відчувається затишним,
– каже Жаклін.
За його словами, ванільні аромати, що пестять шкіру і звучать так, ніби ви огортаєте своє тіло ковдрою, у центрі уваги.
Типовий аромат ванілі чудово пахне солодким печивом та тістечками. Однак піднесення ванільних нот у 2023 році призвело до того, що зараз такі парфуми, просочують димним бурбоном і прянощами, що поколюють в носі, швидко розкриваються у початкових нотах і перетворюється на спекотну гурманську суміш,
– ділиться парфумер.
Приклад аромату – MUGLER Angel Elixir: дивіться фото
Тютюн
Тютюн – це ще один центральний акцент трендової парфумерії. Так, він шкодить здоров'ю, але тютюн також оживляє аромати, коли його димну, туманну сутність поєднують з вершковими чи солодкими нотами.
Приклад аромату – Guerlain Tobacco Honey: дивіться фото
Екзотичні фрукти
Хай то буде стиглий ананас, ягоди чи інші фрукти – екзотика цьогоріч у тренді.
Свіжі та цитрусові аромати завжди найкращий вибір під час підвищення температури,
– ділиться Жаклін.
Він додає, що ці апетитні поєднання наповнені підбадьорливим ароматом, яскраво поєднуються з відтінками мускусу.
Приклад аромату – Creed Carmina: дивіться фото
Друга шкіра
Легкі та повітряні, тонкі, але все ж дивовижні, ці аромати торкаються шкіри м’яким запахом, який не надто виразний, але відчутний.
Приклад аромату – By Rosie Jane Leila Lou: дивіться фото
Такі парфуми покращують хімію тіла, відкриваючи ніжний природний аромат.