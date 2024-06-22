Освежающие и нежные: какие духи лучше всего подходят для лета
Источник:Ukr.Media
Летом хочется свежих и насыщенных, но в то же время не слишком ярких ароматов, которые будут душными.
На какие духи обратить внимание, выбирая аромат для своего лета, рассказываем далее.
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Blackberry & Bay от Jo Malone
Бренд Jo Malone не подводит, когда речь заходит о свежих летних ароматах. Композиция Blackberry & Bay – не исключение. Это сочный букет с нотами прохладной ежевики и терпкого лавра, который искусно дополняют аккорды грейпфрута и кедра.
Как выглядит парфюм: смотрите фото
Clementine California от Atelier Cologne
Это насыщенный дуэт цитрусовых и травянистых нот, что зарядит бодростью до самого вечера. Композиция раскрывается нежными нотами мандарина, а в сердце аромат играет хвойно-пряными акцентами ягод можжевельника и базилика.Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.
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Basilico & Fellini от Vilhelm Parfumerie
Свеже-пряный аромат превращает лето в бесконечный отдых где-то на живописном побережье Средиземного моря. Парфюм так и манит своими освежающими аккордами дикого инжира, фиалки и базилика. В шлейфе переливаются чуть терпкие ноты ветивера и скошенной травы.
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Green Tea от Elizabeth Arden
Это многолетняя классика, в которой каждая нота искусно переплетается, образуя искрящийся шлейф из бергамота, мяты, жасмина и зеленого чая.
Как выглядит парфюм: смотрите фото
Бодрый, свежий и с легкой горчинкой в послевкусии этот парфюм обладает особым очарованием.