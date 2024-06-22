На які парфуми звернути увагу, обираючи аромат для свого літа, розповідаємо далі.
До теми Найкращі парфумерні тренди 2024: на які ноти звернути уваги
Blackberry & Bay від Jo Malone
Бренд Jo Malone не підводить, коли мова заходить про свіжі літні аромати. Композиція Blackberry & Bay – не виняток. Це соковитий букет із нотами прохолодної ожини та терпкого лавра, який майстерно доповнюють акорди грейпфрута та кедра.
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Clementine California від Atelier Cologne
Це насичений дует цитрусових та трав'янистих нот, що зарядить бадьорістю до самого вечора. Композиція розкривається ніжними нотами мандарину, а в серці аромат грає хвойно-пряними акцентами ягід ялівцю та базиліку.
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Basilico & Fellini від Vilhelm Parfumerie
Свіжо-пряний аромат перетворює літо на нескінченний відпочинок десь на мальовничому узбережжі Середземного моря. Парфум так і приваблює своїми освіжаючими акордами дикого інжиру, фіалки та базиліка. У шлейфі переливаються трохи терпкі ноти ветівера та скошеної трави.
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Green Tea від Elizabeth Arden
Це багаторічна класика, у якій кожна нота майстерно переплітається, утворюючи іскристий шлейф із бергамоту, м'яти, жасмину та зеленого чаю.
Як виглядає парфум: дивіться фото
Бадьорий, свіжий і з легкою гіркуватістю у післясмаку цей парфум має особливу чарівність.