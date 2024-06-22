На які парфуми звернути увагу, обираючи аромат для свого літа, розповідаємо далі.

До теми Найкращі парфумерні тренди 2024: на які ноти звернути уваги

Blackberry & Bay від Jo Malone

Бренд Jo Malone не підводить, коли мова заходить про свіжі літні аромати. Композиція Blackberry & Bay – не виняток. Це соковитий букет із нотами прохолодної ожини та терпкого лавра, який майстерно доповнюють акорди грейпфрута та кедра.

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Clementine California від Atelier Cologne

Це насичений дует цитрусових та трав'янистих нот, що зарядить бадьорістю до самого вечора. Композиція розкривається ніжними нотами мандарину, а в серці аромат грає хвойно-пряними акцентами ягід ялівцю та базиліку.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Basilico & Fellini від Vilhelm Parfumerie

Свіжо-пряний аромат перетворює літо на нескінченний відпочинок десь на мальовничому узбережжі Середземного моря. Парфум так і приваблює своїми освіжаючими акордами дикого інжиру, фіалки та базиліка. У шлейфі переливаються трохи терпкі ноти ветівера та скошеної трави.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Green Tea від Elizabeth Arden

Це багаторічна класика, у якій кожна нота майстерно переплітається, утворюючи іскристий шлейф із бергамоту, м'яти, жасмину та зеленого чаю.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Бадьорий, свіжий і з легкою гіркуватістю у післясмаку цей парфум має особливу ​​чарівність.