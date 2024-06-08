Запах свадьбы: 5 лучших духов для невесты

Многие невесты выбирают для свадьбы свои фирменные духи. Однако на самом деле этот важный день – прекрасная возможность подобрать особый аромат, который в дальнейшем даже сквозь годы будет напоминать о мгновении любви.

Какие духи считают свадебной классикой и идеальными претендентами на аромат этого счастливого дня, рассказываем далее.

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Suite 302 eau de parfum, Victoria Beckham Beauty

В Victoria Beckham Beauty знают, как создать шикарный, но в то же время чувственный аромат. Suite 302 с верхними нотами черной вишни и красного перца, средними нотами фиалки и розы, а также базовыми нотами черной кожи и табака является именно таким. Парфюм меняется от сладкого к мягкому, а затем к более сексуальному, и создан, чтобы передать дух романтики.

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Young Rose Eau de Parfum, Byredo

Это свежий и сочный, но в то же время современный и чистый аромат, что является идеальным парфюмом для свадьбы под открытым небом. С нотами дамасской розы и ириса в сочетании со сливочным мускусом, он пахнет теплым весенним утром на природе.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

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Pomegranate Noir, Jo Malone

Изысканный, теплый и древесный парфюм с ноткой сладкой пряности, которая остается на коже часами и будет радовать своим ароматом на протяжении всего праздника. Этот запах идеально раскроет свои свойства во время осенне-зимней свадьбы, но, несомненно, подойдет и для поздней летней вечеринки.

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312 Saint-Honoré Eau De Parfum, BDK Parfums

Настоящий аромат кожи с дополнительной изысканностью кремового белого мускуса, апельсинового цвета и бобов тонка. Это идеальный запах к шелковому белому свадебному платью и стильному, небольшому празднику.

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Paris Moonlight in Heaven, Kilian

Великолепно созданный, это летний и свежий аромат, который одновременно является невероятно стойким.

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В этом запахе соединена изысканная сладость с нотами розового перца, кокоса и манго в сочетании с пьянящей, насыщенной основой ветивера и сливочных бобов тонка, что делает этот аромат идеальной нежно-романтической симфонией для свадьбы.