Самые модные джинсы 2026 года: фасоны, которые будут носить все
- В 2026 году в моде будут белые джинсы, джинсы в стиле ранчо, вельветовые и текстурные джинсы, а также джинсы-клеш.
- Синий деним уступит место светлой палитре, а стилисты прогнозируют возвращение клеша с легким расширением от колена.
В конце декабря стартует рождественская распродажа, поэтому в эти дни можно приобрести несколько пар джинсов на 2026 год. Чтобы вам легче было выбирать, советуем обратить внимание на джинсовые тренды, которые будут в моде уже с января.
Джинсы считают внесезонным элементом гардероба благодаря их универсальности и вневременности, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.
Основательница мельбурнского бренда женской одежды Henne Надежда Бартель говорит, что джинсы довольно востребованы, потому что способны легко перейти от дневного образа к вечернему.
Их любят во всем мире, но носят совершенно по-разному. Прямые культовые Levi's 501 никогда не исчезнут из моды, а в трендах 2026 года будут преобладать сдержанные модели,
– отметила специалист.
Стилисты уже изучили все коллекции в модных столицах, поэтому выделили силуэты, фактуры и цвета джинсов, которые будут доминировать в 2026 году. Большинство модных джинсов являются практичными и классическими, поэтому останутся актуальными надолго.
Какие джинсы будут в моде в 2026 году?
Белые джинсы
В 2026 году синий деним отойдет на второй план, уступив место светлой палитре. В тренде будут белые, кремовые и сдержанные нейтральные оттенки светлых тонов. Такие джинсы выглядят непринужденно и элегантно.
Джинсы в стиле ранчо
Стилисты прогнозируют тренд на объемные и изысканные силуэты, которые напоминают мешковатые и хорошо скроенные джинсы. В моде будет широкий фасон из мягко драпированного денима, вдохновленный мужским гардеробом.
Вельветовые и текстурные джинсы
В 2026 году бренды начнут активно экспериментировать с фактурами – от бархата и замши до вельвета. Деним будет оставаться актуальным, но стоит обратить внимание на интересный текстурный вельвет.
Джинсы-клеш
Стилисты говорят, что чрезмерно широкие штанины уже не будут такими актуальными. В моду вернется клеш – плотный в бедрах и с легким расширением от колена. Такой фасон довольно выигрышным для фигуры, потому что балансирует пропорции, подчеркивает изгибы и визуально удлиняет ноги. Джинсы клеш считаются самыми женственными и лучше всего сочетаются с обувью на каблуках.
К широким джинсам зимой лучше всего подходят сапоги на высоком каблуке, массивные кроссовки на толстой подошве и угги, пишет City Magazine. Сапоги добавляют элегантности, кроссовки удобны для городских прогулок, а угги обеспечивают тепло и комфорт в морозные дни.
На какие еще материалы обратить внимание?
