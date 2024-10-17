5 пар самых популярных джинсов на осенне-зимний сезон: на что обратить внимание

Джинсы – это именно тот вид денимовых брюк, которые подходят всем. Мы носим их независимо от сезона и погоды за окном. Осенью нас ждет возвращение скинни, а вместе с тем популярности не будут терять актуальные мешковатые джинсы, которые являются лидерами уже длительное время.

Для осенне-зимнего сезона дизайнеры решили внести разнообразие и позаботились о том, чтобы украсить деним пайетками и создать изделия в технике пэчворк, пишет L'Officiel.

Смотрите также 5 самых модных образов на работу: в этих вещах захочется идти в офис

На примере модных показов, которые представили дизайнеры на Неделе моды, разберем интересные варианты джинсов, которые будут популярными до весны.

Скинни

В это трудно поверить, но на модную арену возвращаются джинсы скинни. Эта противоречивая модель постоянно попадает в списки антитрендов, однако есть поклонницы этого фасона, которые до сих пор их активно носят, особенно в осеннее время, сочетая их с сапогами. Последняя стилизация является довольно неплохим и даже стильным вариантом, если носить скинни с жокейскими сапогами.



Трендовые джинсы осени 2024 / Фото L'Officiel

Темный цвет

Мы почему-то привыкли делать ставку на голубой деним, впрочем дизайнеры демонстрируют нам, что не менее эффектными являются и темные оттенки денима. Они практичны и функциональны, поскольку легко сочетаются с любым нарядом.



Трендовые джинсы осени 2024 / Фото L'Officiel

Прямые джинсы

Этот фасон считается бессмертной классикой. Они покорили своей утилитарностью и удачно подходят девушкам, которые любят носить вместе с джинсами обувь на каблуках.



Трендовые джинсы осени 2024 / Фото L'Officiel

Гибрид

Для тех, кто стремится к разнообразию, советуем обратить внимание на джинсы, которые декорированы пайетками. Такие изделия представили в своих коллекциях бренды Fendi, Chloé и Stella McCartney.



Трендовые джинсы осени 2024 / Фото L'Officiel

Мешковатые

Широкие джинсы не сойдут с модной дистанции даже в осенне-зимнюю пору, поскольку удачно стилизуются с пуховиками и дубленками. Они также безупречно смотрятся с длинными пальто. Добавляйте эффекта своему аутфиту благодаря красивым головным уборам.



Трендовые джинсы осени 2024 / Фото L'Officiel