Аутфиты в офис уже давно вышли за рамки белой рубашки и юбки-карандаша, пишет Lady 24. Однако элегантные наряды пользуются популярностью, поэтому большинство намеренно примеряют на себе классические и несколько строгие вещи, чтобы разнообразить свои будничные образы, которые состоят на основе джинсов и кроссовок.

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Этой осенью в моде минимализм, поэтому стоит делать ставку на простые вещи, без лишних деталей, которые хорошо сочетаются между собой и будут уместными в любой ситуации – утром подойдут для работы, а вечером в этом образе можно прийти на ужин в ресторан. Какие же аутфиты стоит повторить этой осенью – смотрите далее.

Образ в цвете бургунди

Все модные издания, дизайнеры и стилисты в один голос говорят о самом популярном цвете осени – бургунди. Это винный оттенок красного, который имеет насыщенный темный цвет и добавляет образам изысканности и элегантности. Немецкая инфлюенсер Леони Ханне примерила на себе футболку и юбку миди в оттенке бургунди, дополнив look сумкой того же цвета и черными туфлями-лодочками.

Классический костюм

На переговоры, совещание или важные события в офисе можете одевать брючный костюм в сочетании с очками. Дорого выглядит костюм шоколадного оттенка в паре с белой рубашкой и обувью на каблуках.

Белая рубашка + кардиган сверху

Надевайте на работу белую рубашку в сочетании с модными широкими джинсами. Верх аутфита дополняйте бежевым кардиганом, который не будет забирать все лишнее внимание, но согреет вас в случае, когда станет холодно.

Монохромный образ

Любой монохромный образ подарит вам изысканный и безупречный вид с ноткой дороговизны. Шведская модель Эльза Хоск показала на себе, как получить эффектный look благодаря только рубашке, брюкам, обуви и сумке одного цвета.

Гольф + длинная юбка

Не отказывайтесь в осеннюю пору от юбок, поскольку они невероятно хорошо смотрятся в сочетании со свитерами. Черно-белый образ на работу – идеальный выбор, поэтому можете повторить look за моделью.

Все образы составлены из базовых вещей, которые найдутся в вашем гардеробе. Они просты в стилизации, поэтому не составят никаких трудностей с тем, что именно вам примерить на работу в осеннюю пору.