Аутфіти в офіс вже давно вийшли за рамки білої сорочки та спідниці-олівця, пише Lady 24. Однак елегантне вбрання користується популярністю, тож більшість зумисно приміряють на собі класичні й дещо строгі речі, щоб урізноманітнити свої буденні образи, які складаються на основі джинсів та кросівок.

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Цієї осені в моді мінімалізм, тому варто робити ставку на прості речі, без зайвих деталей, які гарно поєднуються між собою та будуть доречними в будь-якій ситуації – зранку підійдуть для роботи, а ввечері в цьому образі можна прийти на вечерю в ресторан. Які ж аутфіти варто повторити цієї осені – дивіться далі.

Образ в кольорі бургунді

Усі модні видання, дизайнери й стилісти в один голос говорять про найпопулярніший колір осені – бургунді. Це винний відтінок червоного, який має насичений темний колір й додає образам вишуканості та елегантності. Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне приміряла на собі футболку й спідницю міді у відтінку бургунді, доповнивши look сумкою того ж кольору та чорними туфлями-човниками.

Класичний костюм

На переговори, нараду чи важливі події в офісі можете одягати штанний костюм в поєднанні з окулярами. Дорого виглядає костюм шоколадного відтінку в парі з білою сорочкою та взуттям на підборах.

Біла сорочка + кардиган зверху

Одягайте на роботу білу сорочку в поєднанні з модними широкими джинсами. Верх аутфіту доповнюйте бежевим кардиганом, який не буде забирати всю зайву увагу, але зігріє вас у випадку, коли стане холодно.

Монохромний образ

Будь-який монохромний образ подарує вам вишуканий та бездоганний вигляд з ноткою дороговизни. Шведська модель Ельза Госк показала на собі, як отримати ефектний look завдяки лише сорочці, штанам, взуттю та сумці одного кольору.

Гольф + довга спідниця

Не відмовляйтеся в осінню пору від спідниць, оскільки вони неймовірно гарно виглядають в поєднанні зі светрами. Чорно-білий образ на роботу – ідеальний вибір, тож можете повторити look за моделлю.

Усі образи складені з базових речей, які знайдуться у вашому гардеробі. Вони прості у стилізації, тож не складуть жодних труднощів з тим, що саме вам приміряти на роботу в осінню пору.