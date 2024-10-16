На подіумах спостерігається певне вирівнювання балансу між штанами та спідницями, пише Harper's Bazaar. Бренди демонструють різні фасони спідниць у великій кількості, оскільки в холодну пору вони чудово стилізуються з лонгслівами, светрами чи блузами.

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Довжина міді

Така довжина спідниці є однією з найпопулярніших цього сезону. Вона має стильний вигляд та вдало довершує чоботи до колін. Спідниця в довжині міді ховає ноги від холоду та є комфортною під час дощу, на відміну від спідниці максі.



Стильні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Спідниця олівець

Класична спідниця-олівець – класика ділового стилю. Її досі обожнюють модниці. Цей виріб має прямий чи завужений крій та все одно залишається дещо суворою, але й універсальною водночас.



Актуальні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Спідниця А-силуету

Жіночну та вишукану спідницю А-силуету любила у свій час ще Одрі Гепберн. Знаковий для її епохи силует повернувся на подіуми світових брендів. Попри те, що ця спідниця зберігає характерний настрій 1950-60-х років, дизайнери створюють тепер її зі шкіри й інших цікавих матеріалів, поєднуючи з класичним та ефектним вбранням.



Стильні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Плісирована спідниця

Цього сезону плісировані спідниці переживатимуть певний ренесанс, оскільки на деякий час вони покинули модні тренди. Спідниці з плісированої тканини стали ключовим елементом в образах преппі.



Красиві спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Шкіряна спідниця

Спідниці зі шкіри мають неймовірний вигляд, особливо в парі з чоботами на підборах. Обирайте для себе матові, глянцеві, лаковані вироби чи навіть з тисненням під крокодилячу шкіру. Однаково стильно виглядають нейтральні чи яскраві відтінки.



Стильні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Трикотажна спідниця

Цей матеріал у нас максимально асоціюється з осінньою порою. Обирайте для себе трикотажні спідниці в довжині міні, міді чи максі. Красиво такі спідниці поєднуються з верхом в тому ж кольорі та матеріалі.



Модні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar

Спідниця в кольорі бургунді

Колір бургунді є найактуальнішим цього сезону, тому уважніше придивіться до спідниць, які мають надзвичайно цікавий вигляд. Ефектно виглядають сатинові чи шкіряні вироби, які ідеально стилізуються з чоботами та верхнім одягом в базовому кольорі.



Стильні спідниці осені 2024 / Фото Harper's Bazaar