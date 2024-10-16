На подиумах наблюдается определенное выравнивание баланса между брюками и юбками, пишет Harper's Bazaar. Бренды демонстрируют различные фасоны юбок в большом количестве, поскольку в холодное время они прекрасно стилизуются с лонгсливами, свитерами или блузами.

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Длина миди

Такая длина юбки является одной из самых популярных в этом сезоне. Она имеет стильный вид и удачно довершает сапоги до колен. Юбка в длине миди прячет ноги от холода и является комфортной во время дождя, в отличие от юбки макси.



Стильные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Юбка карандаш

Классическая юбка-карандаш – классика делового стиля. Ее до сих пор обожают модницы. Это изделие имеет прямой или зауженный крой и все равно остается несколько строгим, но и универсальным одновременно.



Актуальные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Юбка А-силуэта

Женственную и изысканную юбку А-силуэта любила в свое время еще Одри Хепберн. Знаковый для ее эпохи силуэт вернулся на подиумы мировых брендов. Несмотря на то, что эта юбка сохраняет характерное настроение 1950-60-х годов, дизайнеры создают теперь ее из кожи и других интересных материалов, сочетая с классическим и эффектным нарядом.



Стильные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Плиссированная юбка

В этом сезоне плиссированные юбки будут переживать определенный ренессанс, поскольку на некоторое время они покинули модные тренды. Юбки из плиссированной ткани стали ключевым элементом в образах преппи.



Красивые юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Кожаная юбка

Юбки из кожи имеют невероятный вид, особенно в паре с сапогами на каблуках. Выбирайте для себя матовые, глянцевые, лакированные изделия или даже с тиснением под крокодиловую кожу. Одинаково стильно смотрятся нейтральные или яркие оттенки.



Стильные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Трикотажная юбка

Этот материал у нас максимально ассоциируется с осенней порой. Выбирайте для себя трикотажные юбки в длине мини, миди или макси. Красиво такие юбки сочетаются с верхом в том же цвете и материале.



Модные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar

Юбка в цвете бургунди

Цвет бургунди является самым актуальным в этом сезоне, поэтому внимательнее присмотритесь к юбкам, которые имеют чрезвычайно интересный вид. Эффектно смотрятся сатиновые или кожаные изделия, которые идеально стилизуются с сапогами и верхней одеждой в базовом цвете.



Стильные юбки осени 2024 / Фото Harper's Bazaar