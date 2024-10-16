Брюки легко сочетаются с любым нарядом – от базовых гольфов и свитеров до жакетов и эффектных блуз, пишет Lady 24. Уже давно брюки перестали быть исключительно дополнением офисного образа к белоснежным рубашкам.

Читайте также Вельветовые брюки – №1 этого сезона: они станут моднее джинсов

В современном мире брюки носят одинаково стильно с кроссовками, лоферами или сапогами на каблуках, а многообразие фасонов и цветов позволяет подобрать именно то, что лучше всего подойдет вашей фигуре и стилю. В этом сезоне актуальны 3 пары брюк, которые стоит приобрести ради стилизации различных образов.

Брюки палаццо

Эти брюки уже считаются классикой, поскольку без них просто невозможно представить наш гардероб. Палаццо являются универсальными, поэтому их охотно сочетают с любым нарядом и обувью. Очень красиво смотрятся брюки палаццо в монохромном виде, поэтому сочетайте цвет брюк с верхом того же оттенка.

Вельветовые брюки вельветовые

В этом году в моду врываются брюки из вельвета. Их плюс в холодное время года в том, что они теплые, а мешковатый фасон позволит их носить с ботинками на шнуровке, челси или сапогами на каблуках. Стилисты советуют сочетать вельветовые брюки со свитшотами и свитерами, а сверху носить с дубленкой, пуховиком или кожаной курткой.

Трикотажные брюки

Осенью всем нам хочется комфорта, поэтому рекомендуем обратить внимание на трикотажные брюки. Они могут быть отдельно приобретенными для сочетания с различным верхом, или в виде трикотажного костюма. Впрочем даже во втором случае все равно такие штаны можно распаривать с основным верхом и носить с вещами, которые вам нравится.

Что касается цветов, то основную ставку делайте на классику – черный, серый и коричневый цвет в осеннюю пору являются фаворитами. Но если хотите добавить немного цвета, то можете выбирать нейтральные тона, которые хорошо сочетаются с базовым нарядом, которое есть в вашем гардеробе.