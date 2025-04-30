Джинсы, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки: классические и трендовые варианты
- Джинсы являются незаменимым элементом гардероба, что открывает возможности для модных экспериментов и сочетаний с различной одеждой.
- Модные фасоны включают классические прямые, мешковатые, длинные, светлые, черные джинсы и джинсы-подковы, которые подходят для разных случаев и стилей.
- Популярны модели с высокой посадкой, подкатами, а также джинсовые комбинезоны, которые возвращаются в моду.
Без джинсов сложно представить себе свой гардероб, поэтому эта вещь есть у каждой девушки. Одна пара порой надоедает, поэтому хочется добавить еще какие-то интересные варианты, которые можно заменять и миксовать с разными вещами. В теплое время есть немало вариантов сочетания джинсов с интересными вещами, поэтому рассказываем, какие фасоны стоит добавить в свой гардероб.
Обычная пара джинсов позволит создать целый ряд интересных и небанальных сочетаний, которые подойдут для повседневных образов, офисных или даже вечерних, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.
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Джинсы открывают много возможностей для сочетаний, поэтому эта пара в гардеробе является настоящим пространством для модных экспериментов. У каждой девушки должна быть пара не только базовых, но и трендовых вариантов джинсов.
Модные инфлюенсеры предложили остановить свое внимание на классике – прямых джинсах разных оттенков. В основном девушки делают акцент на голубом дениме, который прекрасно сочетается с различным верхом – белым, темным или яркой одеждой. Джинсы можно стилизовать не только с классическими вещами, но и элегантными жакетами, рубашками и блузами.
Невероятный силуэт создают джинсы-подковы с бочкообразным фасоном, джинсы клеш и экстрадлинные свободные модели, которые удлиняют ноги, или укороченные, которые открывают щиколотки и акцентируют внимание на обуви.
К слову! Джинсовый комбинезон возвращается в моду. С чем носить комбинезон – читайте в нашем материале.
Среди мастхэвов можно выделить джинсы с высокой посадкой, которые подчеркивают талию, или интересные модели с подкатами, которые создают непринужденный образ. Каждая из этих позиций джинсов создает интересный образ, который можно адаптировать к собственному стилю.
А еще актуальными остаются джинсы baggy, которые являются расслабленными и прекрасно подходят для будничных прогулок, рабочих встреч, романтических свиданий или вечеринок.