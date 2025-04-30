Звичайна пара джинсів дозволить створити цілу низку цікавих та небанальних поєднань, які підійдуть для повсякденних образів, офісних чи навіть вечірніх, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Джинси відкривають багато можливостей для поєднань, тож ця пара в гардеробі є справжнім простором для модних експериментів. У кожної дівчини повинна бути пара не лише базових, але й трендових варіантів джинсів.

Модні інфлюенсерки запропонували зупинити свою увагу на класиці – прямих джинсах різних відтінків. Здебільшого дівчата роблять акцент на блакитному денімі, який чудово поєднується з різним верхом – білим, темним чи яскравим одягом. Джинси можна стилізувати не лише з класичними речами, але й елегантними жакетами, сорочками та блузами.

Неймовірний силует створюють джинси-підкови з бочкоподібним фасоном, джинси кльош та екстрадовгі вільні моделі, які видовжують ноги, або вкорочені, які відкривають щиколотки й акцентують увагу на взутті.

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Серед мастхевів можна виділити джинси з високою посадкою, які підкреслюють талію чи цікаві моделі з підкатами, які створюють невимушений образ. Кожна з цих позицій джинсів створює цікавий образ, який можна адаптувати до власного стилю.

А ще актуальними залишаються джинси baggy, які є розслабленими й чудово підходять для буденних прогулянок, робочих зустрічей, романтичних побачень чи вечірок.

Класичні прямі

Мішкуваті джинси

Довгі джинси

Світлі джинси

Чорні джинси

Джинси-підкови