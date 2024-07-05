Будущие королевы: что нужно знать о 5 европейских принцессах, которые унаследуют трон

Сегодня монархии Европе возглавляют только мужчины. Однако уже в следующие десятилетия это изменится – сейчас в очереди на трон в нескольких европейских странах есть женщины.

Об этих будущих королевах Швеции, Испании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов, рассказываем далее.

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Кронпринцесса Швеции Виктория

Кронпринцесса Швеции Виктория и старший ребенок короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии, родилась в 1977 году. Виктория должна стать четвертой королевой Швеции и первой правительницей страны с начала 18 века.

Женщина училась во Франции, Соединенных Штатах и Швеции, где получила степень бакалавра по изучению мира и конфликтов в Упсальском университете. Также она работала в различных государственных учреждениях и прошла базовую военную подготовку в Вооруженных силах Швеции.

В 2010 году Виктория вышла замуж за шведского фитнес-тренера Даниэля Вестлинга, который сейчас известен как кронпринц Даниэль. У них двое детей: 11-летняя принцесса Эстель и 7-летний принц Оскар. Эстель является второй в линии наследования после матери, первой шведской принцессой, которая была назначена наследником от рождения.

Как выглядит кронпринцесса Швеции Виктория: смотрите фото

Принцесса Испании Леонор

Леонор является старшей дочерью короля Фелипе VI и королевы Летиции, у которых также есть младшая дочь София. Но Леонор не является безоговорочной наследницей страны – в Испании первородство остается в центре наследственного права. Она считается вероятной наследницей, потому что она может быть вытеснена, если у ее родителей родится сын. Однако, учитывая, что королю и королеве сейчас за пятьдесят, шансы на то, что в семье появится принц, становятся все менее вероятными. Так что, скорее всего, Леонора станет первой правящей королевой Испании после Изабеллы II, которая правила в середине 19 века.

С момента своего 18-летия Леонор неоднократно выступала на публичных мероприятиях от имени королевской семьи. Свою первую речь принцесса произнесла в 13 лет по случаю 40-летия конституции Испании.

Принцесса закончила двухлетний курс средней школы в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе. И сейчас проходит военную подготовку, обучение на которой продлится 3 года. Принцесса идет тем же путем, что и ее отец, который прошел подобное обучение до того, как стал королем. Ожидается, что после окончания военной подготовки она получит высшее образование.

Как выглядит принцесса Испании Леонор: смотрите фото

Бельгийская принцесса Элизабет

Принцесса Элизабет войдет в историю, когда взойдет на трон как первая правящая королева страны. За десять лет до ее рождения был изменен закон, чтобы разрешить наследование женщины, и она станет первой, кто воспользуется этими изменениями. Если бы закон не приняли, ее младший брат, принц Габриэль, стал бы следующим королем. Так что сейчас 23-летняя принцесса Элизабет – старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды – готовится к роли первой королевы Бельгии.

После окончания учебы она прошла год военной подготовки в Королевской военной академии в Брюсселе, подражая другим наследникам престола. Сейчас она учится в колледже Линкольна при Оксфордском университете, где выступала в команде по гребле.

Элизабет уверенная ораторка, имеет практику с детства: ее первое выступление было в девятилетнем возрасте, когда она открыла детскую больницу, названную в ее честь. Также ее поклонники высоко оценивают ее стиль.

Как выглядит бельгийская принцесса Элизабет: смотрите фото

Принцесса Ингрид Александра Норвежская

20-летняя принцесса Ингрид Александра является второй в очереди на престол Норвегии после своего отца, кронпринца Хокона. Ожидается, что она станет второй королевой Норвегии, хотя будет первой женщиной-монархом норвежского происхождения. Поскольку Норвегия внесла изменения в свою конституцию в 1990-м году, чтобы придерживаться абсолютного первородства, Ингрид Александра имеет право получить корону впереди своего младшего брата, принца Сверре Магнуса.

Принцесса училась в начальной местной государственной школе вместе со своим старшим братом. Однако через несколько лет норвежская королевская семья объявила, что Ингрид Александра переходит в частную англоязычную международную школу в Осло. Этот выбор был сделан с целью лучшего овладения принцессой английского языка.

В 2020 году Ингрид начала дальнейшее обучение в средней школе Эльвебаккен в Осло, которую закончила в 2023-м. С начала 2024 года Ингрид Александра начала 12-месячную военную подготовку в инженерном батальоне бригады "Норд". Когда она взойдет на трон, то станет командующей армии Норвегии.

В свободное от учебы время принцесса любит заниматься серфингом, лыжным спортом и кикбоксингом. В 2020 году она выиграла золотую медаль на национальном чемпионате по серфингу среди юниоров. Ингрид Александра также впервые прыгнула с парашютом сразу после своего 19-летия.

Как выглядит принцесса Ингрид Александра: смотрите фото

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия

20-летняя Катарина-Амалия, голландская наследница престола, старший ребенок короля Виллема-Александра и королевы Максимы. Она будет четвертой королевой с тех пор, как ее прапрабабушка Вильгельмина стала первой королевой Нидерландов в 1890-м году.

Амалия, у которой есть две младшие сестры, принцессы Алексия и Ариана, является первой нидерландской принцессой, место которой в наследстве было обеспечено от рождения.

Девушка пытается найти тонкий баланс между выполнением своих королевских обязанностей и "обычными" делами для человека ее возраста. Когда ей исполнилось 18 лет в 2022-м году, она стала членом Государственного совета Нидерландов. В то же время принцесса отказалась от ежегодного пособия в размере 1,8 миллиона долларов, на которое она имеет право от правительства как наследника, заявив, что сейчас ничего не делает, чтобы заработать его. В том же году Амалия начала учиться в Университете Амстердама, чтобы получить степень по политике, психологии, права и экономики.

Как выглядит принцесса Нидерландов Катарина-Амалия: смотрите фото

Однако девушке пришлось вернуться к родителям в королевский дворец в Гааге близ Амстердама. Это произошло из-за постоянных угроз похитить и убить ее от голландской преступной группы. Теперь принцесса посещает лекции в сопровождении службы безопасности. Она признается, что скучает по свободе, которую имела в студенческие годы, живя сама по себе.

Кроме этого, принцесса постоянно пытается держать "руку на пульсе" современных проблем: она откровенно говорит о психическом здоровье, раскрывая, что иногда посещает терапевта, она была в центре внимания нового законодательства, которое означает, что члены королевской семьи LGBTQIA+ смогут жениться на ком пожелают не теряя права на престол.

В 2021 году даже была выпущена официальная биография под названием "Амалия", где девушка призналась, что еще не чувствует себя готовой к роли королевы. Поэтому она попросила своего отца питаться хорошо и заниматься спортом, чтобы еще долго жить и править.