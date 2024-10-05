Трендовые головные уборы на осень: что в моде в этом году

В осеннюю пору нам не обойтись без головных уборов, которые дополняют наши тренчи, пальто и куртки. Конечно нам не обойтись без классической шапки, а еще от беретов и балаклав. Модные эксперты рассказали о нескольких трендовых позиций, которые стоит добавить в свой гардероб.

Головные уборы в осеннюю пору нужны нам не только для стильного образа, но и для защиты от ветра и дождя, пишет Vogue. Различные головные уборы придадут образу шарма и индивидуальности, поэтому обязательно обратите на них внимание.

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Берет

Французский элемент гардероба – берет является незаменимым головным убором на осень. Особенно популярной эта вещь стала после выхода сериала "Эмили в Париже". После этого культовые береты вернулись на подиумы многих брендов. Советуем выбирать интересные шелковые или кожаные изделия, береты в черном или красном цвете.



Головные уборы на осень / Фото Vogue

Шляпа

Широкие поля шляп защищают не только от солнца, но и от дождя и снега. Dior сделал акцент на классической федоре, а Nina Ricci и Altuzarra – на шляпах обтекаемой формы, которые невозможно сорвать ветром.



Головные уборы на осень / Фото Vogue

Балаклава

Несколько лет назад балаклава была довольно странным головным убором, который не все хотели носить. Теперь же один из главных атрибутов лыжников активно носят и дополняют балаклавой куртки и бомберы.



Головные уборы на осень / Фото Vogue

Конечно же, не забывайте добавлять в свой гардероб бессмертную классику – шапку бини в базовых цветах, которая дополнит любую верхнюю одежду. Также популярными остаются панамы, которые добавляют образу миловидности.