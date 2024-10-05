Головні убори в осінню пору потрібні нам не лише для стильного образу, але й для захисту від вітру та дощу, пише Vogue. Різноманітні головні убори додадуть образу шарму та індивідуальності, тому обов’язково зверніть на них увагу.

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Берет

Французький елемент гардероба – берет є незамінним головним убором на осінь. Особливо популярним ця річ стала після виходу серіалу "Емілі в Парижі". Після цього культові берети повернулися на подіуми багатьох брендів. Радимо обирати цікаві шовкові чи шкіряні вироби, берети в чорному чи червоному кольорі.



Головні убори на осінь / Фото Vogue

Капелюх

Широкі поля капелюхів захищають не тільки від сонця, а й від дощу та снігу. Dior зробив акцент на класичній федорі, а Nina Ricci і Altuzarra – на капелюхах обтічної форми, які неможливо зірвати вітром.



Головні убори на осінь / Фото Vogue

Балаклава

Кілька років тому балаклава була доволі дивним головним убором, який не всі хотіли носити. Тепер же один з головних атрибутів лижників активно носять та доповнюють балаклавою куртки та бомбери.



Головні убори на осінь / Фото Vogue

Звісно ж, не забувайте додавати у свій гардероб безсмертну класику – шапку біні в базових кольорах, яка доповнить будь-який верхній одяг. Також популярними залишаються панами, які додають образу миловидності.