Тенденції щодо шапок не змінюються так часто, як мода на сезонні речі чи взуття, але серед них все одно знайшлися варіанти, які вже вважаються старомодними, пише Lady 24.

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Ваш образ може не складатися з трендових речей, цілком достатньо буде скласти його на основі капсульних елементів гардероба. Та єдине правило, якого ви маєте дотримуватися – це уникати застарілих фасонів. Звичайна шапка, яку вже давно ніхто не носить, може вмить спотворити аутфіт.

Шапка з помпоном

Цю шапку ще досі носять деякі дівчата, однак стилісти неодноразово зазначали, що вона вже є давно неактуальною. Особливо недоречно такі шапки виглядають на дорослих дівчатах. Шапки з помпонами пасують дітям, а от старшим краще вибирати базову шапку біні.



Старомодні шапки, які вже ніхто не носить / Фото Pexels

Шапка з надписом

Викиньте зі свого гардероба шапку з надписами, стразами чи бісером. Такі шапки ніколи не були модними, навіть попри те, що їх можна знайти в продажі. Ця річ зовсім не доповнить ваш образ, а скоріше, навпаки, зведе нанівець всі ваші старання.



Антитрендові шапки, які вже вийшли з моди / Фото Pinterest

Шапка зі стразами

Якщо ви любите прикраси та блискучі речі, тоді краще додайте аксесуари у свій образ, а від шапки зі стразами відмовтеся, бо це теж дитячий варіант, який не поєднається з жодним верхнім одягом. Особливо жахливо виглядають кольорові шапки з усілякими лелітками та стразами.



Старомодні шапки, які вже ніхто не носить / Фото Pexels

Шапка з відворотом

Цей фасон шапки – справжній несмак, оскільки вони були актуальними понад 15 років тому. Колись такі шапки вважалися дуже модними, а у своєму гардеробі їх мали майже всі, але у сучасному світі ця шапка "шкарпетка" є смішною та недоречною.



Антитрендові шапки, які вже вийшли з моди / Фото Pinterest

Щоб довершити свій образ шапкою, краще обирайте базовий чорний варіант класичної біні, яка однаково пасує до пуховика, пальта чи дублянки. Можете обирати колір до речей чи сумки, яку ви носите, але оминайте всі антитрендові варіанти шапок, які зовсім не підкреслять вашого стилю.