Восени в моді будуть красиві пальта, дублянки та стильні куртки, тому від застарілих моделей пуховиків треба позбутися, пише Lady 24. Знайдіть час зробити ревізію в шафі та позбутися від кількох пуховиків, які вже давно ніхто не носить.

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Верхній одяг формує наш індивідуальний стиль, тому важливо не носити недоречне вбрання, яке виглядає смішно та безглуздо.

Вкорочений пуховик

Такий пуховик кілька років тому був мікротрендом, однак зараз вже є застарілим варіантом. У магазинах ще можна придбати короткі пуховики, але модниці дедалі частіше роблять ставку на оверсайз та оминають куртки, які не здатні повністю прикрити тіло. У холодну пору важливо почувати себе комфортно, тому забудьте про недоцільне вбрання.



Пуховики, які вже давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Пуховик-гусениця

Довгі пуховики все ще є популярними, однак важливо забути про фасон "гусениці", який давно вийшов з моди. Такі пуховики є неактуальними та лише зіпсують ваш образ, тому від них треба раз і назавжди позбутися.



Пуховики, які вже давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Пуховик-плаття

Колись були актуальними пуховики-плаття, однак ця річ вийшла з моди понад 10 років тому. Не варто цей верхній одяг тримати в шафі з надією, що мода повернеться. Такий пуховик більше не буде актуальним, оскільки він непрактичний та мало з чим стилізується, тому всі від нього відмовилися.



Пуховики, які вже давно вийшли з моди / Фото Pinterest

На осінь обирайте для себе базові пуховики в класичних чи яскравих кольорах, які вдало поєднаються з джинсами, штанами чи лосинами. Також важливо, аби пуховик добре поєднувався з чоботами чи черевиками. У моді зараз прості варіанти, без будь-яких оздоблень чи особливих принтів.