Осенью в моде будут красивые пальто, дубленки и стильные куртки, поэтому от устаревших моделей пуховиков надо избавиться, пишет Lady 24. Найдите время сделать ревизию в шкафу и избавиться от нескольких пуховиков, которые уже давно никто не носит.

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Верхняя одежда формирует наш индивидуальный стиль, поэтому важно не носить неуместный наряд, который выглядит смешно и нелепо.

Укороченный пуховик

Такой пуховик несколько лет назад был микротрендом, однако сейчас уже является устаревшим вариантом. В магазинах еще можно приобрести короткие пуховики, но модницы все чаще делают ставку на оверсайз и обходят куртки, которые не способны полностью прикрыть тело. В холодное время важно чувствовать себя комфортно, поэтому забудьте о нецелесообразных нарядах.



Пуховики, которые уже давно вышли из моды / Фото Pinterest

Пуховик-гусеница

Длинные пуховики все еще популярны, однако важно не приобрести фасон "гусеницы", который давно вышел из моды. Такие пуховики являются неактуальными и только испортят ваш образ, поэтому от них надо раз и навсегда избавиться.



Пуховики, которые уже давно вышли из моды / Фото Pinterest

Пуховик-платье

В моде некоторое время были актуальными пуховики-платья, однако эта вещь вышла из моды более 10 лет назад. Не стоит эту верхнюю одежду держать в шкафу с надеждой, что мода вернется. Такой пуховик больше не будет актуальным, поскольку он непрактичен и мало с чем стилизуется, поэтому все от него отказались.



Пуховики, которые уже давно вышли из моды / Фото Pinterest

На осень выбирайте для себя базовые пуховики в классический или ярких цветах, которые удачно сочетаются с джинсами, брюками или лосинами. Также важно, чтобы пуховик хорошо сочетался с сапогами или ботинками. В моде сейчас простые варианты, без каких-либо украшений или особых принтов.