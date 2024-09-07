Иногда нам кажется, что обувь не так часто меняется в моде, как, скажем, наряды, однако здесь можно поспорить, пишет Lady 24. От определенного вида обуви надо отказываться, потому что она только портит наш внешний вид, а если ее еще и давно никто не носит, то ваш аутфит будет довольно странным.

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Качественная обувь – это не дешевое капиталовложение, поэтому здесь стоит лучше позаботиться о качестве и обратить внимание на актуальность, чтобы она прослужила несколько сезонов подряд.

Мода чуть ли не ежемесячно движется вперед, поэтому все же пересмотрите свой гардероб и обратите внимание на то, нет ли среди нашего списка у вас обуви, которая может создать старомодный вид.

Сапоги на каблуках со шнуровками

Такие сапоги уже давно не в тренде, поэтому только подчеркнут вашу неосведомленность в моде. Шнуровки на ботинках были актуальными очень давно. На осень лучше выбирать кожаные сапоги в стиле минимализма на низкой подошве или высоком каблуке до колен. Если хотите выбрать элегантную обувь к пальто, то делайте ставку на сапоги с острым или квадратным носком.



Антитрендовая обувь осени 2024 / Фото Pinterest

Короткие лакированные сапоги

В моде сейчас только лакированные резиновые сапоги, поэтому на короткие сапожки обращать внимание не стоит, особенно на модели до щиколотки. Это обувь абсолютно безвкусная, поэтому лучше выбирать жокейские сапоги до колен, которые на протяжении многих лет не теряют популярности.



Неактуальная обувь осени 2024 / Фото Pinterest

Туфли с круглым носком

Если после острого носка в моду вошел квадратный, то с круглым носком можно поспорить. Если есть некоторые сапоги, которые еще имеют красивый вид с закругленным передом, то от таких туфель стоит отказаться, поскольку они имеют совсем непривлекательный вид.



Антитрендовая обувь осени 2024 / Фото Pinterest

Что касается трендовой обуви, то в моде остаются лоферы, туфли и балетки Мэри Джейн или интересная пушистая обувь. Их можно совместить с различными актуальными нарядами и трендовой верхней одеждой.