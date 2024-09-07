Часом нам здається, що взуття не так часто змінюється в моді, як, скажімо, вбрання, однак тут можна посперечатися, пише Lady 24. Від певного виду взуття треба відмовлятися, бо воно лише псує наш зовнішній вигляд, а якщо його ще й давно ніхто не носить, то ваш аутфіт буде доволі дивним.

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Якісне взуття – це не дешеве капіталовкладення, тому тут варто краще подбати про якість та звернути увагу на актуальність, аби воно прослужило кілька сезонів поспіль.

Мода ледь чи не щомісяця рухається вперед, тому все ж таки перегляньте свій гардероб та зверніть увагу на те, чи немає серед нашого списку у вас взуття, яке може створити старомодний вигляд.

Чоботи на підборах зі шнурівками

Такі чоботи вже давно не в тренді, тож лише підкреслять вашу необізнаність у моді. Шнурівки на черевиках були актуальними дуже давно. На осінь краще обирати шкіряні чоботи в стилі мінімалізму на низькій підошві чи високих підборах до колін. Якщо хочете обрати елегантне взуття до пальта, то робіть ставку на чоботи з гострим чи квадратним носком.



Антитрендове взуття осені 2024 / Фото Pinterest

Короткі лаковані чоботи

У моді зараз лише лаковані ґумаки, тому на короткі чобітки звертати увагу не варто, особливо на моделі до щиколотки. Це взуття абсолютно без смаку, тому краще обирати жокейські чоботи до колін, які впродовж багатьох років не втрачають популярності.



Неактуальне взуття осені 2024 / Фото Pinterest

Туфлі з круглим носком

Якщо після гострого носка в моду увійшов квадратний, то з круглим носком можна посперечатися. Якщо є деякі чоботи, які ще мають красивий вигляд із заокругленим передом, то від таких туфель варто відмовитися, оскільки вони мають зовсім непривабливий вигляд.



Антитрендове взуття осені 2024 / Фото Pinterest

Щодо трендового взуття, то в моді залишаються лофери, туфлі та балетки Мері Джейн чи цікаве пухнасте взуття. Їх можна поєднати з різним актуальним вбранням й трендовим верхнім одягом.