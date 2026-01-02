Панамы, шапки и кепки не только защищают от ветра и снега, но и становятся финальным дополнением, которые способны оживить даже самый простой образ, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
Какие головные уборы в моде?
Меховые шапки
В этом году довольно модными стали меховые шубы, а вместе с тем особую роль заняли меховые головные уборы. Несмотря на то, что меховые шапки уже давно считаются классикой, лишь несколько сезонов назад они снова появились в наших гардеробах. Лучше всего смотрятся шапки в черном, кремовом и бордовом цвете.
Балаклава
Несколько лет назад балаклава была достаточно противоречивой и не все решались ее надевать. Но теперь она закрепилась в моде окончательно и стала фаворитом модниц. Балаклава закрывает значительную часть лица и является одним из самых теплых и практичных вариантов для морозных дней.
Шапка бини
Классическая шапка бини является самым популярным головным убором на зиму. Лучше выбирать шерстяные модели, а среди цветов выбирать яркий или нейтральный.
Вязаная панама-ведро
В этом сезоне спрос на панамы-ведра вырос на 500% по сравнению с прошлым годом. Внимание к этому головному убору привлекла Кендалл Дженнер, и теперь все модницы хотят также такой головной убор.
Кепка Kangol
Кепки появились в моде более века назад, но настоящий пик произошел в 90-х годах, когда все мировые звезды носили модели бренда Kangol. Спустя три десятилетия кепки снова вернулись в моду и имеют все шансы стать настоящим хитом.
Образ с шапкой на зиму попробуйте довершить красивым шарфом. Модницы предпочитают асимметричные шарфы, массивной вязке и ярким оттенкам для создания выразительных зимних образов, пишет Cosmopolitan. Кожаные перчатки, особенно выше локтей, становятся популярным трендом этого сезона, дополняя шарфы в зимнем гардеробе.
Какие вещи будут в тренде зимой?
Для зимы 2025 года популярные пуховики с мехом, объемные модели и пуховики с поясом. Модные цвета пуховиков: черный, горчичный, кремовый и коричневый, которые дополняют монохромные образы.
Также актуальными станут пальто из овчины и с мехом вокруг шеи и рукавов, вдохновленные модой 70-х годов.