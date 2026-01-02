5 головных уборов на зиму, которые имеют вау-эффект: понравятся всем

В зимнюю пору шерстяные пальто, шубы и теплые вязаные вещи занимают центральное место в нашем гардеробе, а без согревающих головных уборов сложно себе представить выход из дома. Шапки играют важную роль, поэтому советуем присмотреться к самым интересным вариантам.

Панамы, шапки и кепки не только защищают от ветра и снега, но и становятся финальным дополнением, которые способны оживить даже самый простой образ, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Какие головные уборы в моде?

Меховые шапки

В этом году довольно модными стали меховые шубы, а вместе с тем особую роль заняли меховые головные уборы. Несмотря на то, что меховые шапки уже давно считаются классикой, лишь несколько сезонов назад они снова появились в наших гардеробах. Лучше всего смотрятся шапки в черном, кремовом и бордовом цвете.

Балаклава

Несколько лет назад балаклава была достаточно противоречивой и не все решались ее надевать. Но теперь она закрепилась в моде окончательно и стала фаворитом модниц. Балаклава закрывает значительную часть лица и является одним из самых теплых и практичных вариантов для морозных дней.

Шапка бини

Классическая шапка бини является самым популярным головным убором на зиму. Лучше выбирать шерстяные модели, а среди цветов выбирать яркий или нейтральный.

Вязаная панама-ведро

В этом сезоне спрос на панамы-ведра вырос на 500% по сравнению с прошлым годом. Внимание к этому головному убору привлекла Кендалл Дженнер, и теперь все модницы хотят также такой головной убор.

Кепка Kangol

Кепки появились в моде более века назад, но настоящий пик произошел в 90-х годах, когда все мировые звезды носили модели бренда Kangol. Спустя три десятилетия кепки снова вернулись в моду и имеют все шансы стать настоящим хитом.

Образ с шапкой на зиму попробуйте довершить красивым шарфом. Модницы предпочитают асимметричные шарфы, массивной вязке и ярким оттенкам для создания выразительных зимних образов, пишет Cosmopolitan. Кожаные перчатки, особенно выше локтей, становятся популярным трендом этого сезона, дополняя шарфы в зимнем гардеробе.

Какие вещи будут в тренде зимой?