Короткие прически, которые никогда не выходят из моды: подборка лучших вариантов

Стрижка имеет очень большую роль в формировании образов. Благодаря ей зависит ваш вид, поэтому стоит прибегать к той прическе, которая будет удачно подходить к формам лица. Стилисты знают множество красивых стрижек, впрочем среди них всех самыми популярными являются короткие.

Такая длина стрижки дает меньше манипуляций с прическами, впрочем она подходит многим девушкам, пишет 24 Канал. Если же вы хотите перед Новым годом изменить свой образ и добавить какой-то изюминки, то советуем обратить внимание именно на несколько интересных и эффектных стрижек.

Читайте также 5 модных стрижек, которые подчеркнут индивидуальность: эти прически стали хитом

Пикси с длинной челкой

Эта прическа подойдет тем женщинам, которые любят эксперименты и не боятся короткой длины. Стрижка выглядит несколько дерзкой, но выглядит невероятно стильно. Пикси прекрасно выделяет черты лица и хорошо подходит для женщин после 40 или 50 лет. Челка в этой прическе добавляет немного женственности.



Эффектные короткие прически / Фото Pinterest

Лонг-боб с волнистыми кудрями

Эта удлиненная версия каре достигает до уровня плеч. Стрижка подходит для тех, кто хочет добавить волосам объема. Хорошо смотрится лонг-боб на волнистых или извилистых волосах, создавая романтическое настроение. Изменять стиль этой прически можно по-разному, укладывая с пробором посередине или набок.



Модные короткие прически / Фото Pinterest

Макси каре

Это стрижка ниже ушей, которая может доходить до основания шеи. Удлиненное каре имеет стильный вид и хорошо будет смотреться с шапкой бини, панамой или шляпой. Стилисты советуют делать прямой срез, чтобы стрижка выглядела более ухоженной. Удлиненное каре позволяет сделать локоны, зачесать в хвост, закрепить крабиком или сделать пучок.



Стильные короткие прически / Фото Pinterest

Стильными короткими стрижками также считается пикси-кат, шегги боб, андеркат и гарсон. Каждая из этих стрижек может быть адаптирована к форме лица и стилю жизни.